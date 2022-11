Kommentar: Defensiven dumpede med et brag hos Aalborg Håndbold

AALBORG:Ambitionen er krystalklar for alle i Aalborg Håndbold. Før eller siden skal Aalborg Håndbold vinde Champions League. Det kommer man nok også til, men lige nu er der lang vej bedømt på denne sæsons defensive udfordringer.

Der har været udfordringer i midterforsvaret på de to treer-positioner, men mod Nantes var det hele midtblokken, der havde store problemer.

Faktisk så store problemer, at det i tilfælde af en gentagelse kan ende med at koste Aalborg dyrt i jagten på Champions League-succes i denne sæson.

Offensivt var der gode takter, og med lidt større skarphed kunne Aalborg sagtens have rakt ud efter de to point i hjemmekampen mod Nantes.

Der har været mange holdninger til Mikkel Hansens indtog i Aalborg Håndbold. Naturligvis skal han også bidrage i den danske liga, men det er fair at forvente mere fra Mikkel Hansen i Champions League-kampene end mod Nordsjælland og Fredericia. De opgør skal Aalborg Håndbold kunne løse, uden at stjernerne alle skal funkle på samme tid.

Men når det gælder europæiske midtugekampe, skal Hansen træde til, og det gjorde han for så vidt også mod Nantes. Husk i tillæg, at vi fortsat snakker om en spiller, der har været ude i længere tid. Nok er indkøringsperioden ikke ligeså lang for en håndboldspiller, som den er for en fodboldspiller efter en langvarig skade, men lad os nu se, hvordan Hansen ser ud, når VM-slutrunden er overstået.

At tro på, at man får EM-udgaven fra 2012 eller OL-udgaven fra 2016 af Hansen at se anno 2022, er ganske enkelt ikke fair, men mindre kan bestemt også gøre det. Den Mikkel Hansen, der i de slutrunder var den altoverskyggende årsag til danske guldmedaljer, var muligvis den mest dominerende håndboldspiller, som man har set i moderne håndbold.

Stefan Madsen skal have skruet lidt på nogle defensive knapper til de kommende kampe. Foto: Lars Pauli

Mikkel Hansen er stadig en af verdens bedste spillere, og sammen med et Aalborg-angreb med navne som Claar, Sandell, Palmarsson og Hoxer har man europæisk topklasse, når man rammer sit topniveau.

Når det endte, som det gjorde mod Nantes, så skyldes det mere end noget andet, at man ikke formåede at finde et defensivt modtræk mod franskmændene. Der var nogle udfordringer i den ende af banen som Aalborg Håndbold skal have fundet en løsning på. Gerne i en fart. Hvis ambitionen om en top tre-placering i gruppen skal forblive en reel mulighed, skal "returopgøret" i Nantes i næste uge falde ud til dansk fordel.

Det vil sige, at Stefan Madsen, Arnor Atlason og forsvarskrumtappen Henrik Møllgaard skal have kittet forsvaret sammen i en fart.

Man kan argumentere for, at det ikke er så vigtigt, om man bliver tre eller fire i gruppen, men med tanke på den anden CL-gruppe vil det være en fordel at slutte så højt som muligt i egen gruppe.

Aalborg-lejren kan med en vis ret sige, at man nok skal nå at finde en løsning på de defensive udfordringer, når det spidser til, men der snakkes om den store vinderkultur i Aalborg Håndbold, og den flugter ikke med at stille sig tilfreds med halve løsninger, som defensiven må siges at være ramt af lige nu.

En anden udfordring på den front kan være, at man aldrig for alvor har fundet en afløser til Magnus Saugstrup, der var unik i det 5-1-forsvar, der også var et stort våben i den sæson, da man nåede Champions League-finalen.

Spillere som Jesper Nielsen, René Antonsen og Henrik Møllgaard borger også for den kvalitet, der bør kræves for at få Aalborg-defensiven til at fungere på et europæisk top-niveau.

Aalborg Håndbold 1