Kommentar: Der er noget at bygge på i Vendsyssel - Hobro må sætte lid til tilbagevendte profiler

FODBOLD:Hvis Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard har lidt svært ved at finde ud af, hvilket ben han skal stå på, er det til at forstå.

I lørdags blev hans hold nærmest gjort til grin i 0-6-ydmygelsen mod Fremad Amager, men godt 72 timer senere var virkeligheden pludselig en helt anden, da vendelboerne tirsdag sikrede sig en overbevisende 3-0-sejr i den rent nordjyske duel mod Hobro.

Vendsyssel fremstod langt mere solide end på Amager, hvor Lasse Stensgaard især var utilfreds med sit holds defensiv. Fremgangen var markant tirsdag aften, hvor et meget tamt Hobro-hold bortset fra Don Deedson Louicius' annullerede mål i første halvleg vel ikke skabte en reel målchance.

Der er noget at bygge på, men træerne vokser trods alt ikke ind i himlen i Vendsyssel, der skal bruge de sidste små tre uger af det åbne transfervindue godt.

Mikkel Agger ligner en klar forstærkning i front, og Tiémoko Konaté skal nok også gøre livet usikkert for mange venstre backer i 1. division, men der er stadig brug for mere offensiv pondus.

Der er ikke et reelt alternativ til Mikkel Agger i rollen som forreste angriber, og på kanterne er bemandingen også ekstrem tynd, efter at Christoffer Boateng tirsdag aften måtte udgå med det, der bedømt på hans egen reaktion ligner en alvorlig knæskade.

Christoffer Boateng måtte bæres fra banen mod Hobro. Foto: Torben Hansen

Vendsyssel skal have rettet op på en ubalanceret trup, der tæller fire målmænd og fem midtstoppere, men for få offensive alternativer.

Lykkes det, vidnede tirsdagens fine præstation til gengæld om, at det ikke er utopi at tro, at Vendsyssel i denne sæson kan spille med i toppen af 1. division, omend Esbjerg og Silkeborg er klare oprykingsfavoritter.

Hos Hobro er der til gengæld grund til panderynker efter den meget pauvre præstation i Hjørring, hvor det igen blev åbenbaret, at himmerlændingenes trup er uhyre smal. Det var således ganske sigende, at cheftræner Peter Sørensen kun brugte to af sine mulige fem indskiftninger på en aften, hvor spillet ellers lod meget tilbage at ønske.

Nu kommer Edgar Babayan og Imed Louati dog tilbage fra karantæne, og det er selvsagt to klare forstærkninger.

Hobro-træner Peter Sørensen havde ikke meget kvalitet på bænken mod Vendsyssel. Nu kommer et par profiler dog tilbage fra karantæne. Foto: Torben Hansen

Førstnævnte toppede assistlisten i 3F Superligaen i sidste sæson, men er med sit kontraktudløb om et år også et oplagt salgsemne. Endnu har Hobro dog ikke modtaget et tilfredsstillende bud, og set fra et sportsligt perspektiv skal himmerlændingene håbe, at det heller ikke kommer, for skal Hobro drømme om oprykning, er kantspillerens kvalitet nødvendig. Det blev understreget tirsdag aften.

Farcen omkring Christian Cappis og amerikanerens manglende arbejdstilladelse er svær at forudse en udgang på, men sikkert er det i hvert fald, at Hobro har brug for al den kvalitet, de kan samle sammen i den nuverænde trup.

I stærkeste opstilling bør Peter Sørensens hold kunne matche alle hold i 1. division, men der skal ikke mange afbud til, før der bliver problemer. Var man i tvivl om det, kan tirsdagens præstation i Hjørring fungere som en meget god reference.