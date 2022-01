Kommentar: Derfor var AaB's afsked med Martí Cifuentes uundgåelig

FODBOLD:Det blev kun til godt ét år i AaB for den spanske cheftræner Martí Cifuentes, der hurtigst muligt forlader superligaklubben til fordel for svenske Hammarby.

For mange fans er den hurtige exit en stor skuffelse, fordi den 39-årige spanier flere gange har talt om det lange seje træk i udviklingen af aalborgensernes hold. Det føles da også lidt som et afbrudt samleje, når Cifuentes så hurtigt vælger bagdøren.

Faktum er dog, at AaB kendte til den risiko, da man ved ansættelsen indvilgede i, at der blev indskrevet en klausul. Når spanieren så samtidig vil kunne øge sin løncheck ved at skifte til Hammarby og derudover kommer helt tæt på sin svenske svigerfamilie, der kan hjælpe ham, kæresten og deres tvillinger med at få hverdagen til at hænge sammen, så giver skiftet mening. Fanscenen i Stockholm, hvor Hammarby har minimum 20.000 tilskuere til holdets hjemmekampe, er også med til at gøre den svenske klub attraktiv.

Det havde selvfølgelig været prisværdigt, hvis Martí Cifuentes havde prioriteret AaB over alt andet, men det er tydeligvis ikke tilfældet, og så må begge parter bare komme videre.

Det kan godt være, at spanieren ifølge pressemeddelelsen først skifter klub 1. marts, men jeg har svært ved at tro, at han fredag sidder med i flyet, når AaB rejser på træningslejr på Malta. Det vil ganske enkelt ikke give mening, og jeg tror, at superligaklubben enten afventer de sidste økonomiske detaljer, før et øjeblikkeligt skifte kan ske, eller også vil man gerne lige have den nye cheftræner på plads, før et "clean cut" meldes ud.

For AaB er det naturligvis ikke optimalt, at man efter bare ét år igen skal skifte træner. Cifuentes satte en ny kurs i forhold til forgængeren Jacob Friis, og resultatmæssigt var 2021 et år med pil opad i superligaklubben.

Når man dykker ned i tallene er det dog også en kendsgerning, at AaB har haft en masse marginaler med sig i det ellers succesfulde efterår. Der har stadig været en del mangler i det offensive spil - især mod de øvrige tophold - som ikke nødvendigvis havde udsigt til at blive løst i det kommende forår.

Så på den lange bane tror jeg, at AaB sagtens kan komme ud af det her skifte som vindere. Især hvis man finder en rutineret dansk træner - med Randers FC's Thomas Thomasberg som den stadig mest oplagte og bedst kvalificerede kandidat.

