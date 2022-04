Kommentar: Det her er kun starten på en gylden Pirates-æra

KOMMENTAR:Herning gjorde det i 90erne, og Sønderjyske var godt i gang med at gøre det i midten af forrige årti: At sætte sig solidt på den danske ishockey-trone.

Med søndagens DM-titel har Aalborg Pirates åbnet op for, at det kan blive nordjysk dominans i de kommende år. Her gør én DM-titel det naturligvis ikke alene, men der er også alle forudsætninger for, at piraterne kommer til at plyndre pokaler på stribe i de kommende år.

Først og fremmest har Garth Murray og ikke mindst sportschef Ronny Larsen fået sat et spilkoncept sammen, der i den grad kan skaffe titler. Aalborg Pirates er uden tvivl det mest ambitiøse danske hold, når det gælder en offensiv tilgang til spillet. Mens mange andre klubber i Metalligaen fokuserer på at forsvare sig og slå kontra, så er det fuld fart frem over isen for et skøjtestærkt og teknisk velfunderet Pirates-mandskab.

Pirates har bygget et hold op over de seneste sæsoner, der er forankret i en række lokale gutter, der er blevet suppleret med andre danske spillere, der blomstrer i Aalborg-regi. Se blot på Nikolaj Carstensen og Anders Koch. Ydermere har Aalborg været i stand til at finde gode udenlandske spillere, som er villig til at blive mere end blot en enkelt sæson. Det bidrager i den grad til et sammentømret mandskab og stærkt koncept. Her er der igen grund til at lette på hatten for Ronny Larsen, der har været primusmotor i at skabe et godt omklædningsrum, hvor alle er med til at sætte sejl frem mod samme mål.

Sidst men ikke mindst har Pirates sikret sig danske profiler som Julian Jakobsen, George Sørensen, Thomas Spelling og Patrick Bjorkstrand. Det er uden sammenligning den stærkeste rygrad, en dansk klub kan mønstre.

Fastholdelsen af sådanne profiler er ikke kun Ronny Larsens fortjeneste. Her er der også et samspil med holdet udenfor isen. Klubbens administration er nemlig et andet vigtigt ben, som Pirates-taburetten er bygget på.

Pirates har nemlig ikke kun de bedste spillere og den bedste sportslige ledelse. Man har også Danmarks bedste organisation til at sætte det hele sammen, så piratskibet let og ubesværet kan sejle mod nye sportslige mål.

Direktør Lars Laursen er ikke ligeså flamboyant som klubbens tidligere direktør Thomas Bjuring, der var kaptajn på skibet, da man satte sejl mod nye og bedre tider efter nogle hårde år, men Lars Laursen har styr på butikken. Han ved, hvad han vil, og han ved vigtigst af alt, hvordan planen skal eksekveres.

Aalborg Pirates er målt på økonomi lige nu Danmarks sundeste ishockeyklub, og klubben har på imponerende vis navigeret igennem corona-pandemien uden økonomiske hug. Der er bund i den måde, som forretningen Aalborg Pirates bliver drevet på, og med ligeså store ambitioner for den kommercielle del, som der er for den sportslige del, er Pirates lige nu ved at distancere sig fra resten af Metalligaen på den kommercielle front. Så er der godt nok et lønloft for de sportslige udgifter, men hvis Pirates kan levere et produkt, som spiller på alle andre fronter, er det alligevel med til at øge interessen for at blive en del af Pirates-truppen i de kommende sæsoner. Derfor bør Aalborg Pirates kunne indtage pladsen som førende skib i den danske ishockey-andedam, og så må de andre prøve at følge med i piraternes opskruede tempo, for det stopper næppe her. Festen er kun lige gået i gang.