Kommentar: Det kan man ikke byde danske håndboldfans

ODENSE:Det danske herrelandshold i håndbold er blevet sat op mod Saudi Arabien i to testkampe før næste uges VM-slutrunde. Den beslutning burde aldrig have været truffet - viste torsdagens første duel i en fyldt arena i Odense.

Danmark vandt testkampen hele 43-16, selvom spillerne næsten holdt igen i anden halvleg mod et ufatteligt ringe saudiarabisk mandskab. Modstanden var så dårlig, at kampen i hvert fald ikke havde nogen sportslig værdi.

Men det værste er i mine øjne, at kampene var slået stort op overfor det danske håndboldpublikum, som her skulle have haft serveret en lækker forret før en kommende VM-håndboldfest i Sverige. De fik i stedet klasket en smagløs appetizer på tallerken, og det burde kalde på en undskyldning. Det manglende saudiske niveau må man simpelthen have haft en forhåndsviden om på de indre danske håndboldlinjer.

En stor del af tilskuerne valgte at udvandre undervejs i Odense, og jeg også forestille mig, at mange af seerne på TV2 også valgte at trykke på zapperen af ren og skær kedsomhed.

Endnu værre er det, at farcen på lørdag står til at blive gentaget i Royal Arena på Amager, hvor folk har betalt op til 330 kroner for en billet til andendagsgildet. Det kan DHF altså ikke byde de danske håndboldfans.

Jeg er med på, at det kan være svært at finde en passende sparringspartner så kort før en VM-slutrunde, men så havde det været bedre, at man havde draget konsekvensen og sat to interne træningskampe. Det er jeg sikker på, at de danske fans i den sidste ende også havde sat større pris på.