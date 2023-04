Kommentar: DM-guld står og falder ikke med én spiller - men én spiller kan blive altafgørende

KOMMENTAR:Sport er hårdt. Både fysisk men også mentalt. Aalborg Pirates fik den mentale bagside af medaljen at smage tirsdag aften. Fra at være 56 sekunder fra en næsten DM-afgørende 3-0-føring i vundne kampe i finaleserien mod Herning Blue Fox blev de vestjyske ræve lukket ud af buret igen.

Et overtidsnederlag på 2-3 er næppe nok til at sende piraterne i retning af panikknappen, og det hører også med til denne bagkantsanalyse, at havde Pirates holdt stand i yderligere 56 sekunder, så havde det her været et helt anderledes skriv. Det vil sige, at Pirates fortsat har meget positivt at arbejde ud fra frem mod fredagens fjerde DM-finale.

Nu blev det til en herningensisk reducering, og dermed er alt åbent igen. Indtil videre har der ikke været den store hjemmebanefordel at spore, og tirsdagens kamp understregede, at det er to ligeværdige hold, der dyster om DM-guldet i år.

Selv den første finalekamp, der endte 6-0 til Pirates, var langt hen ad vejen en lige forestilling, mens søndagens kamp kun blev spændende, fordi piraterne faldt i søvn i tredje periode.

Umiddelbart ligner det en serie, der sagtens kan ende med at gå i syv kampe, for Herning virkede helt på omgangshøjde, men det korte svar er, at Pirates fortsat har flere positive ting kørende for sig end Herning har.

Aalborg Pirates forsømte tirsdag at gøre det, man afgjort er bedre til end Herning: At løbe på skøjter. De hurtige fremstød var for få, og skøjtehidsigheden, som var så udtalt i søndagens finalekamp var ikke ligeså fremherskende hos nordjyderne. Man fik dels ikke trykket Herning ligeså meget i offensiv zone, og så blev det for passivt mod kampens slutning.

Her er det værd at bemærke, at både Oliver Anker og Jeppe Jul Korsgaard var savnet. Særligt sidstnævnte har været en lettere overset profil hos Pirates i denne sæson.

Sammen med Tobias Ladehoff er Korsgaard mand for at komme under huden på modstanderne. Han er en pestilens at spille overfor med sit eminente skøjteløb og altid store arbejdsraseri i holdets tjeneste.

Det kunne være sjovt at se, hvor mange mål Pirates har scoret i denne sæson, efter en fremlægning i modstanderens zone, hvor Jeppe Jul Korsgaard eller Kirill Kabanov har vundet en duel ved banden, spillet pucken til Julian Jakobsen, der så har fundet den tredje mand i trekløveret foran mål til scoring.

Aalborg Pirates fører 2-1 i vundne kampe og har dermed stadig overhånden, men det var tydeligt, at Jeppe Jul Korsgaard var savnet i tirsdagens kamp. Han skal meget gerne blive klar igen. Ellers er jeg ikke i tvivl om, at Herning står med markant bedre kort på hånden i forhold til at skøjte af med DM-pokalen.

Finale 3

Pirates har en række lavthængende frugter, som kan plukkes uden de store anstrengelser. Kan man blive lidt skarpere til at dæmme op for Hernings odd-man-rush, så er meget vundet for piraterne. Netop sådan et spillede Herning efter ishockeyens ABC til den afgørende scoring i tirsdagens kamp.

Herning lever fortsat på enkeltmandspræstationer i langt højere grad end piraterne, der har et angrebsspil, der spiller på langt flere tangenter.

Det virker som om Mathias From skal være involveret, hvis det skal blive farligt fra Hernings side. Spørgsmålet er så, om Aalborg kan finde en måde at lukke ned for den hurtige frederikshavner? Desuden må man spørge sig selv, om Mathias Bau er gået på sommerferie, for han har virket langt mindre involveret end forventet i de første tre finaler. For Pirates er der fortsat langt flere offensive strenge at spille på. Det må og skal være en fordel.

Det er imidlertid Aalborg Pirates, der skal komme op med de vigtigste svar nu. Momentum er røget over på Hernings hænder, men Aalborg Pirates har vist sig selv vejen til DM-guld, og vejen til den hellige guldhjelm er fortsat kortere for Aalborg, end den er for Herning, men Jeppe Jul Korsgaards rolle skal ikke undervurderes. Han er i min bog en oplagt kandidat til ligaens All Star-hold, der skal sættes efter finalerne.