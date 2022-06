Kommentar: DM-ugen er kommet for at blive - men den skal forbedres

SPORT:Premieren på det nye koncept med en decideret DM-uge fik en flot indledning. Det kræver ikke nogen doktorgrad at udlede den konklusion. Målt på tilskuere til særligt begivenhederne på Honnørkajen har interessen været overvældende.

Frygten kunne ellers være, at en by af Aalborgs størrelse ikke for alvor ville lade sig imponere over en række sekunda-sportsgrenes DM-afvikling i byen. En pessimist kunne argumentere for, at DM-ugen blot var en hybrid mellem DGI's landstævne og forbilledet, som må være OL.

Her er det tydeligt, at formatet og rammerne i Aalborg klart har gjort det til en oplevelse, der slægter et OL mere på end DGI's folkelige sommerstævne.

Antallet af store sportsprofiler har ellers været til at overse. Hvis man ser bort fra et par cykelstjerner og et par løbere, er det svært at påstå, at det har været cremen af dansk eliteidræt, der har været samlet på trods af utallige konkurrencer.

Alligevel har det været en fantastisk afvikling, og epicentret for DM-ugen har helt klart været Honnørkajen i Aalborg, som har emmet af DM-fest og ikke mindst konkurrencer, der har været seværdige. Her har man hævet eksempelvis længdespringskonkurrencen og high diving-konkurrencen til publikumsbaskere. Det er hele essensen af en succesfuld DM-uge: Skab interesse for noget, som normalt ikke tiltrækker den store interesse.

En af ambitionerne for DM-ugen har været at skabe en sportsfestival, der kan være med til at promovere en række af de discipliner, der ikke normalt får den store opmærksomhed. Det har man fået gjort i stor stil med aktiviteterne på havnefronten.

Det bedste ved det hele er, at Aalborg får lov til at gentage succesen næste år, når anden udgave af DM-ugen skal afvikles samme sted og nogenlunde samme tidspunkt på året. Det her var blot generalprøven, og som alle gode generalprøver afslørede den, at man sagtens kan optimere frem mod den egentlige premiere, som falder om et år.

Rugby har også været en del af DM-ugen. Foto: Lars Pauli

Der er ting, som skal forbedres og skærpes. Det mest konkrete eksempel er afviklingen af DM i landevejscykling. Hvis man ikke kan få trafikken til at glide bedre, end det særligt var tilfældet torsdag i forbindelse med enkeltstarten, så må man flytte ruten udenfor byen. Normalt er man dygtige til at arrangere cykelløb i Danmark, og det får vi også at se, når der skal køres Tour de France på dansk jord i den kommende uge, men ved DM i Aalborg ramte man ikke skiven, og det skal forbedres. Til gengæld var selve DM-ruten til søndagens landevejsløb helt vildt godt set af arrangørerne. Den var exceptionelt god. Det er bare alle de omkringliggende ting, der skal skrues lidt på.

Endvidere ville det også klart være en fordel, hvis der var flere sportsgrene, der i forbindelse med DM-ugen kunne tænke ud af boksen, så man i endnu højere grad kunne skabe unikke rammer om den enkelte konkurrence.

Jeg kunne godt se discipliner som strandhåndbold eller beachvolley gå ind og blive populære discipliner i en DM-uge, der stadig savner en enkelt eller to publikumstunge discipliner. Gerne en, som kan strække sig over flere dage. Smid et par lastvogne sand ind på kajen, og så har man et hit.