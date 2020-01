Kommentar efter Wozniacki-exit: Et farvel til det måske største navn

TENNIS:Tenniskommentator og huspoet Anders Haahr hos Eurosport sagde det måske allerbedst i en hyldestvideo til Caroline Wozniacki op til Australian Open - den turnering, der natten til fredag satte en stopper for tennisspillerens imponerende karriere.

- Hvornår vinder hun en Grand Slam-turnering?, lød det fra folk, der ikke vidste, hvad en tie break er.

Om det er janteloven eller noget andet, der gør sig gældende, er svært at blive klog på, men faktum er, at der vel aldrig har været en stjerne, som danskerne har brugt så meget tid på at tale ned - og det er jo åndssvagt, når der nu er så meget, man kan tale op i stedet for.

Da Caroline Wozniacki sluttede karrieren med en forhåndsfejl dybt inde i tredje sæt af tredjerundekampen mod Ons Jabeur på den bane i Melbourne, hvor hun fejrede karrierens største triumf for to år siden, så var det en af dansk idræts absolut største personligheder, der sagde farvel.

Det er svært at få øje på en større karriere af en udøver i en individuel idrætsgren herhjemme. Det, Wozniacki har præsteret, har været unikt.

Hun var måske ikke den bedste tekniker, hun havde ikke de hårdeste slag, men hun var en fighter af rang. Når man modtager en hyldestvideo fra Roger Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal - vel de tre største i tennissportens nyere historie - så har man altså været et gigantisk navn. Langt større, end det danskerne har givet hende kredit for.

Mere end 70 uger som nummer et i verden, 30 sejre på WTA Touren, sejr ved Tour Championship og altså den ene Grand Slam, som hun hentede efter en af tennishistoriens bedste kvindefinaler ved at besejre Simona Halep i en marathondyst i Melbourne i 2018.

Størrelsen af en idrætskarriere hænger naturligvis også sammen med størrelsen på sportsgrenen, og det er derfor, at Wozniacki skriver sig ind på dansk idræts Mount Rushmore. Tennis er en verdenssport, hvor alle de store idrætslande er med. Der er masser af penge og prestige. At levere på den scene er der ikke mange, der kan.

I min optik er det kun Wilson Kipketer, der med sine titler og verdensrekorder på 800 meter kommer bare i nærheden som individuel idrætsudøver i dansk sportshistorie. Paul Elvstrøm var fantastisk, men sejlsport er ikke på størrelse med tennis.

Tom Kristensen var et Le Mans-fænomen, men det er ikke motorsportens A-klasse, og dem der siger Bjarne Riis kan også glemme det. Hvis du selv har snydt, så er det egentlig lige meget, hvor mange af de andre, der også snød.

Læg dertil, at Wozniacki har været en ambassadør for tennissporten i hele verden. En ener, der med sit vindende væsen kunne fylde arenaer til showkampe med de største. Miss Sunshine-tilnavnet kom af en grund.

Nu er karrieren slut, og Caroline Wozniacki skal stifte familie. Det har hun fortjent. Jeg håber, at der kommer en dag, hvor alle kritikerne forstår, hvor stor hun har været.