Kommentar: EH Aalborg står stadig med skægget i postkassen

HÅNDBOLD:I teorien har EH Aalborg fået nyt håb om overlevelse i damernes håndboldliga, efter at Håndboldens Appelinstans har slået fast, at skrivebordsnedrykningen af klubben skete uden den nødvendige bemyndigelse.

Desværre er det på rigtig mange punkter en temmelig stakket frist for aalborgenserne, at Dansk Håndbolds Forbunds repræsentantskab nu i stedet skal tage stilling til konsekvenserne af den utidige sæsonnedlukning.

For det første tvivler jeg stærkt på, at repræsentantskabet tør gå imod DHF-toppens oprindelige beslutning. Især når den magtfulde formand Per Bertelsen er kommet med et kraftigt vink med vognstagen om, at han forventer, repræsentantskabet følger indstillingen fra det professionelle udvalg.

For det andet ville EH Aalborgs chancer for at gøre sig sportsligt gældende i den kommende sæson i HTH Ligaen være temmelig dårlige, hvis man alligevel skulle få lov at blive i det fine selskab. Flere af profilerne er allerede søgt væk, så det bliver mere end svært for klubben at samle et slagskraftigt ligahold med så kort varsel.

DHF-formand Per Bertelsen (tv.) har lagt hårdt pres på repræsentantskabet. Foto: Scanpix/Yasuyoshi Chiba/arkiv

Alt dette kunne være undgået, hvis man i dansk håndbold havde udvist en smule samfundssind og gjort, som man har valgt i alle andre europæiske ligaer: Suspendere nedrykningen og acceptere, at der i en enkelt sæson er flere hold i ligaen. Det virker som den eneste rigtige løsning - den aktuelle coronakrise taget i betragtning.

Når man har set bort fra den pragmatiske model, hænger det i høj grad sammen med den sneboldseffekt, som de tre distriktsforbund satte i gang, da man 13. marts afsluttede sæsonen fra 2. division og ned - samtidig med, at man udråbte både oprykkere og nedrykkere.

Det har gjort det ekstra svært for Udvalget for Professionel Håndbold at være inkluderende, for det ville betyde, at man også var nødt til at ændre på turneringsstrukturen hele vejen ned i håndboldsystemet, hvor der også ville blive ulighed i antallet af hold per række. Det har man tilsyneladende ikke kunnet overskue konsekvenserne af.

Det har - for at sige det mildt - været en uskønt og kluntet forløb, som betyder, at det nu er repræsentantskabet - og dermed breddeklubberne - som står tilbage med den tunge beslutning.

Det eneste rigtige ville være, at man suspenderede nedrykningen for de hold, der sportsligt stadig havde mulighed for at redde ligalivet. Jeg håber, at repræsentantskabet også har modet træffe den beslutning.