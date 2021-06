Kommentar: En helt uvirkelig bedrift af Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Har spillerne i Aalborg Håndbold behov for at knibe sig selv i armen ved tanken om, at nordjyderne søndag skal spille finale i Champions League ved Final4-stævnet i Køln, er reaktionen fuldt forståelig.

For det var endnu en nærmest uvirkelig bedrift, da Paris SG’s perlerække af stjernenavne blev nedlagt i lørdagens semifinale, som Aalborg Håndbold vandt 35-33.

Fra start så det ellers ud til, at Aalborg-spillerne havde mødt sine overmænd. Nordjyderne kunne slet ikke komme til ordentlige afslutninger, og der gik næsten 10 minutter, inden man fik aktiveret måltavlen.

Aalborg Håndbolds succesfulde trænerduo Stefan Madsen og Arnór Atlason havde dog som så ofte før et modsvar. Denne gang var det syv-mod-seks-spillet, og det fik løsnet godt op for angrebsspillet, så Aalborg fik kæmpet sig tilbage og kun var nede med to mål ved pausen.

Kort inde i anden halvleg øgede Paris dog den føring til fem mål, men Aalborg Håndbold skal man aldrig afskrive. Meget symptomatisk for Aalborg Håndbolds store succes i denne sæson var det indskiftere som Simon Gade i målet og Nikolaj Læsø i bagkæden, der indtog afgørende roller. Det er historien om et umådeligt stærkt kollektiv, der nu har båret Aalborg Håndbold helt frem til kampen om Champions League-trofæet.

Over kollektivet skinner dog en enkelt stjerne. Igen lørdag var det den svenske playmaker Felix Claar, der angrebsmæssigt tog et stort ansvar, da Aalborg Håndbold havde mest brug for det. Udover at iscenesætte holdkammeraterne scorede Felix Claar også selv otte gange på ni forsøg, og han fik dermed atter bevist, at Aalborg Håndbold gjorde et kolossalt scoop, da man før sæsonen fiskede ham i den svenske liga.

Claar er dog langt fra alene, og skal man til at opremse de Aalborg-spillere, der har væsentlige aktier i, at man nu er i Champions League-finalen, fører det vidt, for det er holdets umådeligt store bredde, der er den store styrke.

Det kalder også på stor ros til Stefan Madsen og Arnór Atlason, der har formået at blande kortene helt rigtigt i løbet af sæsonen. Før sæsonen sagde man farvel til vigtige spillere, men det kan slet ikke mærkes. Tværtimod. Derfor er det svært at få øje på en større trænerpræstation i europæisk håndbold. Igen i søndagens finale mod Barcelona eller Nantes er man underdogs, men for Aalborg Håndbold er alt muligt, som det blev bevist lørdag.