Kommentar: Håbet er grønt bag Jammerbugt-fallit

FODBOLD:Alle fodboldinteresserede danskere - og flere til - kender nu til Jammerbugt FC efter det seneste års historier om klubbens kontroversielle ejerskab.

Mit job som sportsjournalist kombineret med min opvækst et stenkast fra Jetsmark Stadion, hvor holdet har hjemme, har i den tid sendt mig i landsdækkende radio og ud til en masse ører gennem podcasts. Men et fåtal af lytterne kender til det bagland og den baggrund, der er for Jammerbugt FC's oprykning til 1. division for et år siden.

Tyske Klaus-Dieter Müller kom til, da oprykningen mere eller mindre var sikret, og præstationen stod på skuldrene af to årtier med divisionsfodbold på Jetsmark-egnen. Det er således moderklubben og dens udvikling under navnet Jetsmark IF, der er udgangspunktet for fodbold på så højt et plan i forhold til lokalområdets beskedne indbyggertal.

Netop historien om Jetsmark IF, traditionerne for divisionsfodbold, den stærke talentudvikling og de frivillige kræfter bag flere hundrede kampe i landets tredjebedste række er de grundsten, som man i fremtiden bør bygge det lokale førstehold ud fra - ikke flere glorificerede overbygninger eller rigmænd med drømmen om at drive fodboldforretning. Om de så er tyske, danske eller af en tredje nationalitet.

Vi kender alle beretningen om Klaus-Dieter Müllers indtog nu. Floden af udenlandske spillere og de manglende penge er den store historie. Men der ligger også fejltagelser i fortiden, som pressede klubben ud i den nuværende situation. Tanken om en stor overbygning med et lidt mere poppet og velkendt stednavn, Blokhus FC, har nemlig været en byrde siden. En opbygget gæld gjorde, at den tyske fodboldopportunist blev budt velkommen til Kaas og Pandrup.

Min påstand er, at det aldrig var kommet til det punkt, hvis fødderne var blevet en smule på jorden dengang. Men der er også de helt basale og logiske grunde til at adskille et divisionshold fra moderklubben økonomisk. På trods af dem håber jeg, at divisionsfodbold genopstår på min hjemegn i form af grønne trøjer og samme holdnavn, som sparkede døren ind til 2. division efter årtusindeskiftet.

Jetsmark IF skal være den base, som de lokale nu bør arbejde ud fra. Kigger vi på moderklubbens hold i Jyllandsserien, er der flere med divisionserfaring, og flere spillere med lokal baggrund kan skabe en stamme, hvorfra den grønne trækrone kan sprudle igen. Et amatørhold med hjemmebane på Jetsmark Stadion burde kunne tage skridtet op i Danmarksserien, og derfra kunne deltidsprofessionalisme igen komme på tale.

Jeg vil nemlig påstå, at lokalområdet kan løfte et hold i 3. division, når man kigger på den lokale opbakning fra sponsorer, før Klaus-Dieter Müllers kom til, og man overvejer, hvor meget frivillige kræfter har gjort gennem årene. I den nye struktur svarer 3. division nok til at kæmpe med i den nedre del af den tidligere 2. division - eller den vestlige del af 2. division, hvis vi går nok sæsoner tilbage.

Det kræver dog, at man lokalt i klubben og på tværs af den gamle sponsorkreds samt det lokale erhvervsliv tør tage teten op igen. Der er nemlig meget naturligt en tøven på bagkant af mødet med Müller.

Men det skal altså ikke være en hurtig løsning i form af en ny pose penge og en genoplivning af Jammerbugt FC. Navnet er sværtet til, og overbygningen har flyttet sig for langt væk fra de gamle værdier. I stedet bør det lokale erhvervsliv i så fald koncentrere sig om Jetsmark IF og tage et par skridt tilbage for at bygge op på ny.

Så kan vi måske se mere divisionsfodbold på de vindblæste baner, hvor nok så mange sjællandske hold har haft deres hyr gennem årene.