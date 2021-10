Kommentar: Han er Aalborg Håndbolds største scoop

HÅNDBOLD:Det trak masser af overskrifter, da Aalborg Håndbold og direktør Jan Larsen i foråret kunne præsentere aftaler med de to verdensstjerner Mikkel Hansen og Aron Pálmarsson, men allerede inden da rummede nordjydernes holdkort en spiller, der i fremtiden også kan komme op i den kategori.

Det ligner nemlig et regulært scoop, at det allerede inden sidste sæson lykkedes at tilknytte den svenske playmaker Felix Claar.

Inden skiftet til Aalborg havde 24-årige Claar kun repræsenteret Alingsås i hjemlandet, og derfor har han selvfølgelig langt fra et ligeså overbevisende cv som Mikkel Hansen og Aron Pálmarsson, men alligevel har den svenske landsholdsspiller sat et meget markant aftryk på Aalborg-holdet.

Det seneste bevis blev leveret, da Felix Claar var den helt store profil, da hviderussiske Meshkov Brest onsdag blev slået med 34-33 i Champions League, men det er langt fra det eneste.

Felix Claar skal nemlig også tilskrives en stor del af æren for, at Aalborg Håndbold i sidste sæson leverede det bedste resultat i klubbens historie ved at nå frem til Champions League-finalen. Både i kvartfinalen mod Flensburg-Handewitt og i semifinalen mod Paris SG, var det Felix Claar, der slog til, når Aalborg Håndbold havde allermest brug for det.

Aalborg Håndbold har før haft held med at finde kommende verdensstjerner i Skandinavien. Det bedste eksempel er selvfølgelig Sander Sagosen, men nu er spørgsmålet så, om Aalborg Håndbold har flyttet sig tilstrækkeligt i det europæiske klubhierarki til, at Felix Claar i modsætning til Sander Sagosen ikke vokser sig for stor til Aalborg.

Det var kun naturligt, at Sander Sagosen skulle videre til europæiske giganter som Paris og THW Kiel, men siden har Aalborg Håndbolds ambitioner rykket sig så meget, at man nu ser sig selv som en del af det selskab, der kontinuerligt skal være blandt de fire sidste i Champions League.

Felix Claars kontrakt udløber i sommeren 2023, og det vil være en understregning af ambitionerne, hvis det lykkes Aalborg at forlænge den aftale.