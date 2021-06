Kommentar: Hullerne er enorme i schweizerosten

KOMMENTAR:Gad vide, om Core Sports Capital bare har tænkt sig at lade Vendsyssel FF gå konkurs? Tanken er noget så usympatisk, men den er desværre relevant at tænke.

Det er svært at blive klog på den skandaleombruste fodboldklub. Seneste kapitel i føljetonen er af hidtil uset dramatisk karakter. Og der er ingen tvivl om, at det er en klub på afgrundens rand, der lige nu som en anden linedanser balancerer på kanten af udslettelse.

Onsdag er lig med lønningsdag, og med en tom konto er det nærliggende, at de ansatte i klubben, administration, sundhedsstab og spillertrup ikke skal regne med løn på kontoen.

Tirsdag var der vanen tro ingen respons fra Ahmet Schaefer på Nordjyskes henvendelser, og den taktisk ligefrem stinker af et kommende exit. Den del kan vi lige vende tilbage til senere, for uden at skulle motivforske alt for meget i Core Sports Capitals motiver for at agere, som man gør lige nu, er det svært finde andet end negative tillægsord til at beskrive Core Sports Capitals ageren, siden man overtog ejerskabet fra Jacob Andersen for næsten et år siden.

De forgangne måneder har været en lang nedtur.

Det virker slet ikke som om, Ahmet Schaefer og den øvrige ledelse i Core Sports Capital har været klar over, hvad det var for en økonomisk forpligtelse, man overtog. Det virker jo tæt på hovedløst at købe klubben uden at være klar til at spytte mange penge ind i driften.

Glem uvidenhed

Da salget gik igennem i august 2020, fortalte den tidligere ejer Jacob Andersen, at man havde haft drøftelser siden begyndelsen af 2020 om et salg. Derfor har man med garanti også gransket de økonomiske forhold ganske nøje. Allerede i efteråret var der økonomisk uro på de indre linjer, og ved indgangen til maj udeblev lønnen til klubbens ansatte. Er det fordi Core Sports Capital ikke har penge? Nej det er svært at forestille sig med tanke på, at porteføljen af klubber også indeholder Clermont, der netop er rykket op i den bedste franske række.

Det må i sidste ende handle om prioritering, og så er vi tilbage ved motivet for at ville lade den nordjyske klub sejle i sin egen sø. Der er nemlig intet, der tyder på, at Core Sports Capital har tænkt sig at løfte en finger, og det kan i sidste ende munde ud i en konkurs. I så fald er der helt sikkert et oprydningsarbejde for en kurator, der vil begynde med at kræve de penge tilbage i boet, som netop er blevet fjernet fra klubbens konto. Man kan ikke med rimelighed forlange af en potentiel køber, at han, hun, den eller de skal overtage gældsforpligtelser samtidig med, at man netop har trukket fire millioner kroner ud af selskabet.

Nu eller aldrig

Jeg har hørt flere fodboldfolk i Hjørring spekulere i, at det var måske bedst, om man lod klubben gå konkurs og så begyndte forfra i serierækkerne.

Tanken er ikke fjern, og jeg har før hørt den omtalt i både Slagelse og Næstved, hvor jeg har dækket lignende situationer. Udfordringen er bare, at det ikke er let at komme på fode igen, hvis man først har været nede at vende i fodboldens store glemmebog.

Hvis man ikke ligefrem har en talentudvikling som Lyngby eller en geografisk smørhulsplacering som Boldklubben Frem - ikke AIK Frem - er det umådeligt svært at komme tilbage til subtoppen af dansk fodbold. Derfor er det nu eller aldrig for Vendyssel FF. Jeg tror på, at den lokale opbakning fra sponsorer er tilstede, men det helt store spørgsmål er, om de får lov til at bakke op.

Skrækscenariet er nemlig, at Core Sports Capital bare lader stå til, så en konkurs er uundgåelig. I det tilfælde er man magtesløs, men et eventuelt efterspil kommer næppe til at gå stille for sig, så jeg har en eller anden - måske naiv- tro på, at Vendsyssel FF også eksisterer, når den kommende sæson sparkes i gang. Så kan vi altid diskutere i hvilken forfatning, men det er en helt anden snak, for man skal kunne kravle, før man går, og lige nu handler det om at redde klubben fra det, der kan ligne et schweizisk selvmordsforsøg.