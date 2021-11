Kommentar: Jammerbugt FC ligner en klub dømt til nedrykning

FODBOLD:I foråret overraskede Jammerbugt FC ved at rykke op i landets næstbedste fodboldrække med en flok overvejende nordjyske knægte på holdet. Men i det seneste halve år er der sprunget et tysk håndgranat i klubben, som skaber stor tvivl om fremtiden.

Klaus-Dieter Müller havde en millioncheck med sig til Pandrup, som har gjort moderklubben Jetsmark IF gældfri, men han har også revolutioneret spillertruppen i en sjældent set grad. 18 nye ansigter - hovedparten udlændinge - er kommet til - foruden et hav af prøvespillere. Det har skabt kaotiske træninger, hvor der nogle gange har stået 30 mand omklædt.

Det må betegnes som et mirakuløst trænerarbejde af Bo Zinck, at den sammenbragte fodboldflok to kampe før vinterpausen ligger over nedrykningsstregen i 1. division. Men det er samtidig værd at bemærke, at cheftræneren har holdt igen med at benytte sig af de nye spillere.

Når Bo Zinck fra nytår overlader tøjlerne til tysk/franske Nabil Trabelsi, der i sommer blev bragt ind som assistent af netop Klaus-Dieter Müller, bliver man oprigtigt nervøs på klubbens vegne. For det betyder uden tvivl, at den tyske ejer får lettere ved at få sine ideer og importerede udlændinge implementeret på 1. divisionsholdet.

Bo Zinck smider i december tøjlerne som cheftræner for Jammerbugt FC. Arkivfoto: Lars Pauli

Min anke er, at den tyske ejer ikke nødvendigvis kigger på holdets chance for at vinde den enkelte kamp. For den eneste måde, han kan få profit ud af sit engagement i Jammerbugt FC, vil være at få sine importspillere implementeret på holdet, så de kan sælges videre til større adresser.

Da flere af de nye spillere åbenlyst ikke har holdt et tilstrækkeligt højt niveau, kan man med rette frygte for den sportslige konsekvens af den strategi. For hvor stor sportslig knowhow har den tyske ejer reelt, og hvor langt rækker hans økonomiske muskler overhovedet?

Klaus-Dieter Müllers ønske om at være enerådig understreges i hvert fald af, at Jammerbugt FC's bestyrelse for nylig blev degraderet til et såkaldt "rådgivningsorgan". Det betyder, at klubledelsen reelt kun udgøres af tyskeren og den administrerende direktør Søren Als Christiansen.

Den tidligere bestyrelsesformand Bøje Holmsgaard Lundtoft, der i mange år har kørt parløb med Bo Zinck i klubben, er reelt sat uden for indflydelse.

Det mest positive sportslige input, der er sket siden Klaus-Dieter Müllers entré, er samarbejdet med den svenske storklub Malmö FF, der bruger Jammerbugt FC som rugekasse for unge talenter. Her har især David Edvardsson holdt et højt niveau, men han returnerer nu til Sverige, hvilket er en markant svækkelse af holdet.

Jeg æder gerne alle mine ord igen, hvis Jammerbugt FC til sommer fornyer billetten til 1. division i fodbold. Med den kurs, som Klaus-Dieter Müller har lagt, kan jeg bare ikke se det ske.