Kommentar: Jammerbugt har ramt et historisk lavpunkt

FODBOLD:Fredag præsterede Jammerbugt FC noget, som næppe er gjort før i dansk divisionsfodbold. Holdet stillede nemlig med lutter udlændinge i startopstillingen mod FC Helsingør, og der kom ligeledes ikke nogen danskere ind fra bænken.

Det skyldtes flere aspekter, som gjorde det danske islæt uaktuelt. Spillende assistenttræner Sead Gavranovic stod med ansvaret på sidelinjen, Emil Nielsen havde karantæne, og Max Møller er skadet. Men ikke desto mindre er det umådeligt trist at se på.

Der lød et ramaskrig i dansk fodbold, da Alexander Zorniger i december 2018 stillede med 11 udlændinge i Brøndbys startopstilling mod Hobro i Superligaen. Men her kom der trods alt danskere ind fra bænken. Omtalen kommer næppe på samme niveau, eftersom her er tale om lille Jammerbugt FC oppe fra Jetsmark-området, og det blot var en 1. divisionskamp. Historien er dog endnu værre, hvis du spørger mig.

Det er det tyske ejerskab hos Klaus-Dieter Müller, som har ændret klubbens kultur til det nuværende. En dansk kerne blev alt for hurtigt erstattet af en lang række udlændinge fra diverse europæiske og afrikanske lande. Det har tydeligvis ikke ændret noget til det bedre spillemæssigt, hvor nordjyske drenge som Christian Rye, Nikolaj Lyngø og Mads Larsen med sikkerhed havde vist sig bedre frem mod oprykningsfavoritterne i Helsingør.

Argumentet er gang på gang, at den danske og nordjyske trup ikke kunne overgå til en mere professionel træningskultur på grund af deres civile liv. Men det klinger en smule hult med de nuværende resultater af Jammerbugt.

Man skulle ellers tro, at en af Jammerbugts styrker for en udenlandsk ejer ville være talentmassen. I forhold til områdets indbyggertal har Jetsmark IF fremvist meget potentiale gennem årene. Jeppe Østenkær var inde omkring U19-landsholdet som Jetsmark-spiller, mens Søren Reese tog videre til Viborg og siden har spillet masser af superligakampe som lejesvend fra FC Midtjylland. Nord for fjorden har klubben, senere med overbygningerne Blokhus og Jammerbugt, haft en stor rolle på det område, og det er langt fra en sjældenhed, at talentfulde vendelboer har Jetsmark IF på deres fodbold-cv.

Den historik gør det endnu mere trist at se en kamp som denne fredag. Det er ikke sket før i nordjysk fodbold over serieniveau, og det er et dystert point of no return for historien om Jammerbugt FC på udenlandske hænder.