Kommentar: Jammerbugts tombola holder næppe ret længe

FODBOLD:Når en fodboldklub satser på en spiller uden en yderligt overbevisende fodboldbaggrund, kaldes vedkommende oftest en lottokupon - især hvis spilleren kommer fra en fodboldkultur, som er langt fra den danske.

I Jammerbugt FC’s tilfælde er det en ren tombola, som klubejer Klaus-Dieter Müller så småt har sat i gang. Et hav af spillere af en masse forskellige nationaliteter er hentet ind med henblik på videresalg, og nu skal de testes af i den danske 1. division i foråret.

Ved startopstillingen til torsdagens kamp var der ikke én dansker. En stor sammenblanding af nationaliteter havde iført sig de blå bluser mod Thisted FC.

Det er som alternativ til den primært danske trup, som tidligere cheftræner Bo Zinck havde sammensat op til indeværende sæson - og med relativ fin succes samlede point med trods et markant stempel som oplagte nedrykkere efter sidste sæsons oprykningseventyr. Den danske kerne er væk.

Det var også tydeligt, at holdet var sammensat over de seneste uger. Kommunikationen haltede, og Thisted var et langt mere sammenspillet mandskab end 1. divisionsmandskabet, da de to hold mødtes torsdag - selvom førstnævnte spiller i en lavere division. Det var altså individuelle kvaliteter, som Jammerbugt afhang af, mens thyboerne var stærkt organiserede.

Det var en lidt ærgerlig oplevelse fra mit perspektiv. Jeg er nemlig opvokset få hundrede meter fra Jetsmark-hallen og de tilstødende boldbaner.

Mine minder om Jetsmark IF, Blokhus FC og nu Jammerbugt FC har mest af alt bestået af fodboldhold, som sjældent havde de bedste spillere til de udfordringer, som stod over for dem. Til gengæld var de i de bedste perioder fantastisk sammenspillede og løste opgaven med mindre til rådighed end andre klubber.

Det står i skarp kontrast til det fodboldprojekt, som nu er stablet på benene mellem Kaas og Pandrup. Bo Zincks gode stykke arbejde er fjernet, og det er nogle helt andre værdier, som klubben nu skal stå for.

Dem kan man jo så have sine meninger om.

Umiddelbart ligner det et håbløst projekt at skulle holde det nuværende hold i landets næstbedste række. Hvis - eller når - Jammerbugt rykker tilbage i 2. division, virker den nuværende mission heller ikke til at være langtidsholdbar. Hvor meget salgspotentiale kan man skabe i den tredjebedste række?

Hvis der skal tjenes penge på Jammerbugt-projektet, er min påstand, at det skal gøres dette forår. Måske får nogen øjnene op for en spiller eller to i Nordicbet Ligaen. Men det er altså en stakket frist.

Spørgsmålet er så, hvor mange gevinster der reelt er i den tombola, som Klaus-Dieter Müller har sat gang i ude i Jammerbugt.