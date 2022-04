Kommentar: Jan Larsen stopper næppe med tilgangen af Landin

KOMMENTAR:Aalborg Håndbold henter verdens bedste håndboldspiller fra sommeren 2023. Det skal lige synke ind.

Hvis offentliggørelsen af Mikkel Hansens ankomst for et års tiden siden sendte Aalborg Håndbold op i en helt anden stratosfære rent håndboldmæssigt, så understreger Jan Larsen med tilgangen af Niklas Landin, at intet er umuligt for ham i det store håndboldunivers.

Det er ganske enkelt enestående, at han også har sikret sig Landins signatur. På den måde lykkes Larsen med noget, som alle øvrige storklubber har sukket efter at lykkes med i de seneste otte-ni år: At forene Mikkel Hansen og Niklas Landin på et og samme klubhold.

Det er helt unikt, og man fristes næsten til at kalde Aalborg Håndbold det danske svar på Real Madrids Galácticos. Det begynder i hvert fald at vrimle med verdensstjerner i Aalborgs omklædningsrum, men kender man Jan Larsen ret, så bliver køen af prominente navne ved harpiks-fjerneren blot længere endnu.

Aalborg Håndbold er ved at geare op, og her bliver blot mere og mere relevant at kigge på, hvilke danske spillere og nordiske spillere, der bliver tilgængelige over de kommende år.

Niklas Landins ankomst fortæller også, at selv de største stjerner har mulighed for at komme ud af kontrakterne før tid. Landin havde kontrakt med Kiel i yderligere to år, men det har ikke stoppet Jan Larsens jagt på mere stjernestøv.

Navne som Rasmus Lauge, Mads Mensah og Simon Hald er nogle af de første, der popper op, når snakken om mulige forstærkninger melder sig på banen.

Lauge har kontrakt i Veszprem frem til 2024, men om et år har han været i udlandet i 10 år, hvilket åbner op for de fordelagtige skatteforhold, der også har været en del af ligningen omkring Mikkel Hansens ankomst – og sikkert også har spillet en eller anden rolle i Niklas Landins overvejelser.

Lauge har netop købt ejendom i nærheden af Silkeborg, men man kan forestille sig, at udsigten til at spille sammen med Hansen, Landin og i øvrigt en masse andre klassespillere, kan få ham til at tage turen fra Silkeborg mod Aalborg. Når Lauge er ekstra interessant, er det fordi, der florer vedvarende rygter om et skifte til Magdeburg for Aalborgs stjerneplaymaker Felix Claar om et år, når hans kontrakt udløber.

Her kan man sagtens forestille sig Lauge gå ind og være en værdig afløser for Felix Claar.

I 2024 har Mads Mensah ligeledes været udlands i 10 år, og så er vejen banet for et comeback i den klub, som han senest repræsenterede på dansk jord. Personligt kanjeg godt se fidusen i, at den yngre Landin, Magnus, følger med til Aalborg. Ikke som det tynde øl men som en vital brik i forhold til at løfte Aalborg Håndbold til tops på den internationale scene. Magnus Landin er så vigtig, fordi han kan dække back i forsvaret og efterlade Mikkel Hansen ude på fløjen i forsvaret. Den mulighed får endnu større værdi fra den kommende sæson, når spillet bliver hurtigere grundet nye regler for igangsætning efter scoring. Spillet bliver hurtigere, og det gør forsvars-angrebsudskiftninger vanskeligere at gennemføre med succes.

Tidligere har Aalborg Håndbold været berømmet for at hente lovende talenter og udvikle dem til verdensstjerner. Nu er man i stand til at hente deciderede verdensstjerner, men det betyder ikke, at Jan Larsen har glemt den disciplin, der har været så afgørende for at bringe Aalborg til det punkt, hvor man er nået til i dag.

Om et år er der meget, der tyder på, at Lukas Sandell skal til Pick Szeged, men Aalborg har allerede afløseren klar i skikkelse af Mads Hoxer. Blot endnu et bevis på den langtidsplanlægning, der er en nødvendig kunst at mestre i håndboldens verden, hvor kontrakter kan præsenteres op til flere år, før de træder i kraft.

Med tilgangen af Niklas Landin sætter Aalborg Håndbold en stor fed streg under, at klubben altså vil vinde Champions League.

Landin var om nogen ansvarlig for, at Kiel vandt verdens største klubturnering i sæsonen 2019/20. Hvis man holder samme vanvittige niveau, så er der ingen tvivl om, at han med sin blotte tilstedeværelse kommer til at indlemme Aalborg Håndbold permanent i feltet af favoritter til at nå Final4.

Vi må heller ikke glemme, hvad det her gør for Aalborg Håndbolds tiltrækningskraft i forhold til at hente andre stjerner til klubben, der ikke nødvendigvis har dansk pas.

Det kan godt være, at Kolstad er ved at støvsuge markedet for norske spillere, men de mange islandske og svenske profiler, der skal finde en klub i de kommende år, kommer helt naturligt til også at kigge mod Aalborg. Her kan Jan Larsen muligvis ikke tilbyde de samme skyhøje lønninger, der nævnes i den norske storsatsning, men til gengæld er navne som Mikkel Hansen, Niklas Landin, Aron Palmarsson og Henrik Møllgaard garanter for verdensklasse og dermed en chance for at spille med om Champions League-titlen. Der har Aalborg distanceret Kolstad med tilgangen af Landin, for havde det her været fodbold, så svarer det til, at Jan Larsen havde hentet Mbappe, Messi og Ronaldo til samme hold.