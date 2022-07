Kommentar: Lad dopingspøgelset flyve ad H... til

CYKLING:Lige nu fremstår Jonas Vingegaard som den største diamant i den pose af ædelstene, som cremen af professionel dansk cykling må siges at være i disse år.

For ikke så mange år siden led dansk professionel cykling, og når Nicki Sørensen sad forrest i Tour de France-feltet var Dennis Ritter eller Jørgen Leth ved at gå amok i en glædesrus. Der var kort sagt ikke det store at skrive hjem om set med danske Tour-briller. Sådan er det ikke længere.

Den nuværende generation af danske cykelryttere er uden fortilfælde. Glem alt om Rolf og Riis. Mads Pedersen, Michael Valgren, Magnus Cort, Fuglsang, Søren Kragh Andersen, Kasper Asgreen og Jonas Vingegaard er i gang med at sætte et kollektivt aftryk i dansk idrætshistorie. Det er en gylden generation, som er helt uvirkelig god. VM-titler, klassikersejre og Tour-succes er blevet hverdagskost. Her er det indlysende, at en samlet sejr i Tour de France, vil være prikken over i'et.

Lige nu er vi i national ekstase over Vingegaards gule vinger, men han er langt fra den eneste profil, der gør sig fortjent til betegnelsen verdensklasserytter. Det er helt surrealistisk, at vi i de seneste uger har været vidner til en dansk cykelfest på hjemlig asfalt, Magnus Cort i prikker og som etapevinder og nu senest Jonas Vingegaard som gul feltherre. Det er altid en farlig leg at sammenligne forskellige tidsaldre med hinanden, men præstationerne i verdens største cykelløb anno 2022 er markant større, end præstationerne var i 1996, da Riis vandt.

Jonas Vingegaard har lidt overraskende kørt sig ind som favorit til at vinde årets Tour de France og er et naturligt omdrejningspunkt for den nationale cykelfeber, der har ramt os. Der er al mulig grund til at tro på, at han er havnet i den gule trøje for at blive der indtil Paris.

Vingegaard har vist, at han er feltets bedste klatrer. Han mestrer enkeltstartens krav om watt-udvinding. Desuden er han "7-9-13" sikker i sadlen. "Thyfonen" kører ikke ind i et eller andet dumt uheld, som Richie Porte eksempelvis var verdensmester til, når han ramte de franske veje. Sidst men ikke mindst har han det stærkeste hold i Jumbo-Visma. Vi kigger derfor ind i ni vanvittigt spændende etaper.

Tænk lige tanken til ende: Vi har en thybo på vej mod sejr i verdens største cykelløb. Den potentielt største danske idrætspræstation i historien.

Elefanten i rummet

Jeg er helt ked af at skulle nævne ordet doping, men vi kan ligeså godt tage hul på den snak, der altid vil dukke op i slipstrømmen på den gule trøje i Tour de France. Det er ikke som sådan en mistænkeliggørelse af Jonas Vingegaard. Det er mere et resultat af tidligere Tour-vinderes brug af ulovlige metoder.

Kan Jonas Vingegaard være dopet? Ja naturligvis er der en risiko for, at han som så mange af sine forgængere kører urent trav.

Er Jonas Vingegaard dopet? Det er jo det helt store spørgsmål, og når man kigger ind det næsten drengede ansigt, er det svært at forestille sig, at helten fra Hillerslev har dopet sig på vejen mod de højeste tinder. Der er også noget fysiologisk, der taler for, at Vingegaard kører uden ulovlig hjælp. Team Danmark slog nemlig fast for flere år siden, at han er i besiddelse af en helt unik fysik. Hans iltoptagelse og evne til at træde mange watt pr. kilo er helt mageløs.

Derfor bør alle skeptikerne og sortseerne lige klappe hesten og hylde princippet om, at man i Danmark er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Lad os nu bare nyde at vi har den pt. stærkeste rytter i Tour de France-feltet. Og lad os kollektivt krydse fingre for, at Jonas Vingegaard ikke bliver ramt af corona. Det synes at være eneste stopklods på vejen mod den ultimative triumf.