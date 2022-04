Kommentar: Lad nu bare Jammerbugt FC gå konkurs

FODBOLD:Der har været sagt og skrevet meget om Jammerbugt FC i de seneste dage - og med god grund.

1. divisionsklubben eller rettere sagt klubejer Klaus-Dieter Müller har økonomiske udfordringer. For anden gang i løbet af sit knapt et år lange ejerskab er der ikke udbetalt løn til tiden. Historierne om manglende betaling til en række kreditorer er mange, og de tegner et billede af en klub, der balancerer på kanten af økonomisk ruin.

Nordjyske erfarer, at den tyske ejer er klar til at lade lokale investorer overtage klubben, men at han ønsker 1,2 millioner euro svarende til over 8,9 millioner kroner.

Det er næsten fem gange så meget, som den sum Klaus-Dieter Müller i sin tid erhvervede sig klubben for. I maj 2021 lød købssummen på 1,8 millioner kroner, hvilket var lig med den gæld, der var i moderklubben Jetsmark IF.

Hvis en ny ejer overtager Jammerbugt FC, vil det ikke alene kunne gøre det med de 8,9 millioner kroner - hvilket i sig selv virker som en vanvittig sum - man overtager nemlig også kontraktuelle forpligtelser, der beløber sig til et betydeligt millionbeløb alene for resten af indeværende sæson.

Et skud fra hoften vil være, at man skal finde et sted mellem tre og fire millioner kroner alene for at sikre driften resten af sæsonen. Med andre ord kan den samlede regning lynhurtigt løbe op, og så er der ikke taget højde for de mange ubetalte regninger, som Klaus-Dieter Müller har opbygget undervejs.

Det er endvidere værd at kigge nærmere på, hvad man så rent praktisk overtager ved et køb. Havde det været en tøjbutik, havde det været relevant at kigge på varelageret, og Jammerbugt FC's varelager er fyldt med varer, som ikke bliver nemme at afsætte. Derfor må en ny ejer forvente at bogføre et tab af aktiver over tid, for de nedskrivninger, der skal foretages i forhold til kontrakter, er markante. Alt i alt en forretning, som de fleste sikkert vil takke nej til.

Skulle det i stedet ende med en konkurs for fodboldklubben, vil skaden være til at overse. Jammerbugt FC ville i så fald ryge ned i serierækkerne, hvorfra man skal forsøge at genopbygge klubben. Hvis du i stedet tog de 8,9 millioner kroner og puttede ind i et projekt "genrejsning", ville Jetsmark-klubben sandsynligvis være at finde tilbage i divisionsrækkerne i løbet af få sæsoner - og i det tilfælde i en væsentligt sundere udgave end den nuværende.

Mange på Pandrup-egnen har allerede peget fingre af Bo Zinck og tidligere bestyrelsesformand Bøje Lundtoft, men det er omtrent ligeså dumt, som når borgmester Mogens Gade (V) vil have flere lokale spillere på holdet.

For et år siden gjorde både Bo Zinck og Bøje Lundtoft det meget klart, at man valgte at gå i forbøn for et salg, fordi det vigtigst af alt ville slette en gammel gæld på 1,8 millioner kroner. Hvad der så efterfølgende skete, måtte tiden vise, og meldingen var, at man i værste fald ville gå konkurs, og så måtte man starte forfra. Det var ikke håbet, men de var klar over, at det var en mulighed. En næsten enig generalforsamling stemte ja - på et på daværende tidspunkt oplyst grundlag.

Rejsen ud i det ukendte endte med at blive en tur ned i sort hul, men folk var advaret, så at stå og pege fingre nu er blot en omgang populistisk snik-snak.

Jeg har fuld forståelse for de kreditorer, der har penge til gode, vil være trætte af en konkurs, men lige nu ligner det altså den bedste løsning.