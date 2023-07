Kommentar: Nogle gange er det skønt at tage fejl

KOMMENTAR:To runder gør ingen sæson, men to sejre kan gøre en verden til forskel. Det er i hvert fald tilfældet for Hobro IK, der har fået en næsten historisk flot sæsonstart.

Himmerlændingene har fået en forrygende indledning på den nye sæson, og vigtigst af alt, har de vist, at de også magter at skabe en fodboldkamp via en ambitiøs taktisk tilgang til kampen. Det er noget helt andet end det risikofrie, pragmatiske og til tider lidt kedelige fodbold, som Hobro har været rejsende i de seneste sæsoner.

Da klubben for to år siden meldte ud, at det nu handlede om lokale talenter som vejen frem, var jeg hurtigt ude at skyde projektet ned. Jeg kunne ikke have taget mere fejl, og det er jeg glad for i dag, selvom den faglige stolthed naturligvis lider et knæk.

Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at Hobro ville stå med en stribe unge lokale spillere, som klubbens største salgsobjekter ved indgangen til august 2023. Det er den herlige virkelighed, som Lars Justesen skal forholde sig til.

Hvis Hobro var en butik, så er man på få år gået fra at være en genbrugsbutik i bedste Røde Kors-stil med slidte varer på hylden til at være fodboldens svar på Coolshop. Det er rent faktisk et sted med yderst spændende varer på hylden til en fornuftig pris.

Frederik Dietz (19), Mads Freundlich (20), Jonathan Fischer (21), Frederik Elkær (21), Villads Rasmussen (20), Laurs Skjellerup (20) og Muamer Brajanac (22) er alle spillere, der har udviklet sig enormt under Martin Thomsens ledelse. Fælles for dem alle er, at Hobro sandsynligvis kommer til at tjene penge på dem, og de næste i rækken er på plads. Det er vildt imponerende.

AaB imponerer

AaB har ligesom Hobro fået en fantastisk indledning på sæsonen. Nok skulle man sent hen i kampen mod AC Horsens, før det sejrsgivende mål indtraf, men der er så mange gode ting, som AaB kan tage med fra de to første kampe, og vi venter fortsat på, at den mentale mavepuster, som nedrykningen har været, rammer AaB-spillerne, der på flot og professionel vis har vist niveau i de første kampe.

Nogle ville tage det for givet, men én ting er at være alles favorit. Noget andet er at leve op til det på den måde, som AaB allerede har gjort. Det er flot og kalder på en vis anerkendelse.

Det samme gør fankulturen omkring AaB. Kontrasten fra forrige sæsons sidste hjemmekamp til denne sæsons første ditto kan dårligt være mere slående. Opbakningen var stor i begge tilfælde, men at den nærmest er større ved indgangen til et 1. divisions-ophold end i Superligaen er helt vildt.

Rekordsalg lover godt

Vendsyssel FF stod for rundens kedelige sportslige aftryk. En mangelfuld indsats i Køge resulterede i et fortjent nederlag. Det er fortsat et Vendsyssel-hold, der leder efter konceptet, men det skal nok komme.

Ikke mindst fordi klubbens sportsdirektør Søren Henriksen bliver ved med at imponere på transferdelen. Først røg Wessam Abou Ali i et rekordsalg, men den rekord blev slået, da Tobias Anker skiftede til AGF.

Hvis Vendsyssel FF nogensinde skal komme i økonomisk vatter, så skal der denne slags spillersalg til at understøtte forretningen. Det er ikke en selvfølge, at de bliver leveret. Se blot på, hvordan AaB har keglet rundt i den del af forretningen de seneste år. Derfor er det bare at lette på hatten over, at Vendsyssel FF for det første finder de rette spillere og for det andet kan sælge dem, når de er mest værd.