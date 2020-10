Kommentar: Nu møder Aalborg Håndbold Champions League-muren

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds stime som ubesejrede i Champions League sluttede brat onsdag aften, da THW Kiel vandt med klare 31-23 i Jutlander Bank Arena.

Både Niklas Landin og Sander Sagosen viste, at Kiel råder over nogle af verdens bedste håndboldspillere, men Aalborg-holdet lavede også selv alt for mange fejl til overhovedet at kunne udfordre en af favoritterne til Champions League-titlen.

Men det er heller ikke der, Aalborg Håndbold er. Nordjyderne har givet sig selv et godt udgangspunkt med sejre over Celje, HC Motor, Zagreb og Nantes, men de kommende måneder skal der formentlig også tæres på den kredit.

I de næste fem Champions League-kampe venter to møder med Barcelona, to med Veszprem og en enkelt udekamp mod Kiel og ethvert point, Aalborg får i de kampe, vil være en overraskelse.

Der er ingen tvivl om, at Aalborg de seneste år har taget skridt op ad i det europæiske håndboldhierarki, men der er stadig nogle trin op til de allerbedste hold i Europa, som de tre næste modstandere alle er iblandt.

For Aalborg Håndbold vil et rimeligt succeskriterie i stedet være at holde de fire hold, man allerede har besejret, bag sig. Vurderet på økonomi burde Nantes også være for stor en mundfuld, men Aalborg Håndbold sikrede sig et godt udgangspunkt i den duel, da man for en uge siden slog franskmændene med hele 32-24 i Jutlander Bank Arena.

En fjerdeplads vil være særligt værdifuld, fordi den giver en ottendedelsfinale mod nummer fem fra den modsatte pulje, og så slipper man formentlig for modstandere som Paris, Flensburg og Vive Kielce, der må formodes at være de klart stærkeste hold i det selskab.

Med en fjerdeplads er betingelserne for at slå sig videre til kvartfinalerne gode, og det må være succeskriteriet i denne sæson, for de allerbedste hold er stadig for gode for Aalborg, som det blev bevist onsdag aften mod Kiel.