Kommentar: Schjønberg-ansættelse er en stor gambling af Vendsyssel FF

FODBOLD: Det er første etape i mission overlevelse, som Michael Schjønberg tager hul på søndag, når han debuterer som cheftræner for Vendsyssel FF i hjemmekampen mod Fremad Amager.

For den tidligere landsholdsspiller fik en helt klar opgave, da han i onsdags blev ansat til at efterfølge fyrede Lasse Stensgaard. Han skal få klubben væk fra den nedrykningsplads, hvorfra han overtager holdet.

Michael Schjønberg får gode skudsmål med på vejen af Vendsyssels ejer og bestyrelsesformand Ahmet Schaefer, men virkeligheden er alligevel, at schweizeren har taget en stor chance ved at udpege Michael Schjønberg som redningsmand.

På den ene side har 53-årige Schjønberg med erfaring som både assistenttræner og midlertidig cheftræner i Hannover 96 og et sportsdirektørjob i Kaislerslautern haft job på en så stor scene, som for mange af de kommende modstandere i 1. division er et rent utopia, men på den anden side ligger det mange år tilbage.

Succesen på den store scene udeblev nemlig, og i de senere år har Michael Schjønberg fristet en tilværelse i noget mere ydmyge rammer hos først FC Svendborg og siden Aarup Boldklub.

Derfor er det på ingen måde nogen gennemprøvet redningsmand, som Vendsyssel FF har taget. Når valget alligevel er faldet på Michael Schjønberg, er det formentlig, fordi Vendsyssel FF’s schweiziske ejere alligevel ved, hvilken person de har fået ind. Ingo Winther, der er sportsdirektør hos det fodboldselskab, der ejer Vendsyssel FF, arbejdede sammen med Michael Schjønberg i både Hannover og Kaislerslautern, og han ved selvfølgelig, at han har ansat en mand, der er tager hårdheden fra det tyske fodboldmiljø med til Vendsyssel.

Bestyrelsesformand Ahmet Schaefter lagde i et interview med NORDJYSKE tidligere på ugen ikke skjul på, at han ikke mener, at Vendsyssel FF’s spillertrup har opfattet alvoren af klubbens situation, og Michael Schjønberg er givetvis en garant for, at den besked nu går igennem.

Der er lagt mange æg i Michael Schjønbergs kurv, for det bliver formentlig meget definerende for Vendsyssel FF’s fremtid, hvordan Michael Schjønberg og hans spillertrup løser den opgave, de har fået. Ahmet Schaefer siger, at det er klubbens fremtid, der er på spil i foråret. Deri ligger, at de schweiziske ejere formentlig tager sit ejerskab op til overvejelse, hvis klubben må ned i 2. division, og så vil fremtiden for alvor se dyster ud for fodboldprojektet i Vendsyssel.