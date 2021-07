KOMMENTAR: Tak er kun et fattigt ord

FODBOLD:Prøv lige at overvej, hvor tæt vi var på at nå EM-finalen. Det er på alle måder et eventyr, som ikke kun er skrevet af de danske landsholdsspillere. Sommeren 2021 vil for altid være sommeren, hvor sammenholdet vandt over isolationen. Folkeligheden vandt over forfængeligheden. Fodboldeuforien og fællesskabet har nået højder, der ligger et godt stykke oppe i stratosfæren.

Vi er gået fodbold-amok i en grad, så man skal have gemt sig under Rokkestenen eller i et telt på Anholt i den seneste måned for at undgå at blive smittet af den fodbold-virus, der ser ud til at have afløst covid-19 som den mest omtalte folkesygdom.

Rent fodboldmæssigt fik Danmark sat en fed streg under, at man har niveau til at spille med blandt de allerbedste i verden. Som det første hold under EM pressede Danmark de selvudnævnte engelske favoritter.

At det endte med et nederlag til England i den meget imødesete EM-semifinale, lever vi som nation med. Der kom nemlig et andet perspektiv på tingene i det sekund, det gik op for alle i Danmark, at noget grueligt galt var fat med Christian Eriksen. Som det er blevet nævnt så mange gange før i de forgangne uger, er vi vindere i den forstand, at vi som nation har fået et helt andet og nært forhold til noget, der vitterligt kan samle nationen - i en grad som næsten intet andet kan.

Det danske fodboldlandshold var en død sild for bare tre-fire år siden. Kun de mest inkarnerede roligans, dem som uden at blinke rejser til Baku, gav stadig landsholdet ubetinget opbakning.

Fodboldlandsholdet var blevet noget, som vi tænkte om som noget elitært og fremmed i forhold til den danske folkesjæl. Spillerkonflikten i 2018 gravede kun grøften mellem fans og landsholdsspillere dybere, men meget omtalte Joakim Mæhle er et af mange gode eksempler på den større åbenhed, der er kommet fra landsholdsspillernes side. Jon Dal Tomasson-pladen er blevet afløst af smil og genkendelighed. Der er kommet noget folkekært over landsholdet, hvor mange af spillerne i dag fremstår som oplagte kandidater, hvis der skal castes en ny hovedrolleindehaver til en genindspilning af Morten Korchs berømte film.

Onsdagens præstation viste i den grad, hvilket mandsmod og hvilken karakter som Danmark er gjort af.

Tak er kun et fattigt ord i denne sammenhæng. Tak for, at Christian Eriksens hjerte fortsat slår, tak for oplevelserne til landsholdet og tak for, at vi i fællesskab har genskabt noget positivt at være sammen om.