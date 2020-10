Kommentar: To AaB'ere bør være i spil til EM

FODBOLD:Det danske U21-landshold i fodbold gjorde tirsdag aften arbejdet færdigt, da billetten til næste sommers EM i Ungarn og Slovenien endegyldigt blev sikret med en 2-1-sejr over Finland hjemme på Aalborg Portland Park.

Det betyder også, at et par AaB-spillere skal bruge resten af sæsonen til at overbevise landstræner Albert Capellas om, at de skal med til slutrunden.

Lukas Klitten har været klart førstevalg på venstre back i efterårets kvalifikationskampe og ligger ganske lunt i svinget i forhold til også at være en del af den danske startopstilling, når det går løs i Ungarn og Slovenien. Fremad Amagers Lukas Engel er i øjeblikket den nærmeste konkurrent, og efterårets kampe har i hvert fald ikke efterladt tvivl om, hvem Albert Capellas foretrækker.

Lukas Klitten er til gengæld ikke førstevalg i sin klub, og det skulle være den eneste bekymring.

Jakob Ahlmann sidder forholdsvist tungt på positionen som venstre wingback i AaB, og hidtil i sæsonen er det kun blevet til korte indhop for Lukas Klitten, og det skal han selvfølgelig gerne have lavet om på, hvis hans faste plads i den danske startopstilling ikke skal komme i fare.

Fast mand i AaB er Mathias Ross allerede, og han kan også med rette have som sit mål at slutte sæsonen af med en EM-deltagelse. Forsvarsspilleren er ganske vist kun 19 år og anfører på U19-landsholdet, men han har indtaget sin position på AaB-holdet i en så overbevisende grad, at han også bør bejle til en plads på U21-landsholdet.

FC Københavns Victor Nelsson er selvfølgelig urørlig i det danske midterforsvar, og det er Silkeborgs Frederik Alves Ibsen og Brentfords Mads Bech måske også, men der er ingen grund til at tro, at Mathias Ross ikke skulle kunne presse sig foran Japhet Sery, der var udtaget mod Finland, men i sin klub FC Midtjylland er langt nede i forsvarshierarkiet. Holder Ross sit niveau i AaB, kan han trods sin unge alder blive svær at komme udenom.

Med eller uden nordjyder er det rimeligt at have store forventninger til det danske U21-landshold ved EM, hvis altså ikke landstræner Kasper Hjulmand lægger beslag på for mange af profilerne til senior-EM. Det er et meget lovende dansk hold, der på det nærmeste har vadet sig gennem sin kvalifikationsgruppe.