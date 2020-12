Kommentar: Trænerfyring er endnu en opvisning i dårlig ledelse i Vendsyssel FF

FODBOLD:Ledelsen i Vendsyssel FF kan sagtens retfærdiggøre, at man søndag aften skred til en fyring af cheftræner Lasse Stensgaard. De 10 nederlag i 15 kampe i 1. division samt det ydmygende 0-5-nederlag i pokalturneringen til Aarhus Fremad er forklaring nok, for de fortæller historien om et Vendsyssel-hold, der har leveret langt under forventet.

Men den seneste trænerfyring i Vendsyssel er mere end noget andet en historie om dårlig ledelse. Når Vendsyssel FF senere på ugen præsenterer en ny cheftræner, bliver det den syvende i rækken, siden en investorgruppe med Jacob Andersen i spidsen købte klubben i januar 2017.

Vendsyssel FF's cheftrænere siden 2017 Joakim Mattsson (ansat fra. juli 2016 til 13. februar 2017) Erik Rasmussen (ansat fra 13. februar 2017 til 8. maj 2018) Jens Berthel Askou (ansat fra 8. maj 2018 til 20. maj 2019) Peter Enevoldsen (midlertidig træner fra 20. maj 2019 til 30. juni 2019) Johnny Mølby (ansat fra 1. juli 2019 til 15. juli 2020) Lasse Stensgaard (ansat fra 15. juli 2020 til 13. december 2020)

Jacob Andersen er nu ansvarlig for den daglige ledelse i klubben, efter at han i sommer solgte aktiemajoriteten i klubben til det schweiziske fodboldselskab Core Sports Capital, men det er ledelsen af klubben ikke blevet meget bedre af.

Schweizerne ejer også den franske klub Clermont og østrigske Lustenau og har derfor været meget langt fra hverdagen på Vendsyssels træningsanlæg i Vrå. Det var således meget sigende for ledelsen af klubben, at den ikke var til stede, da Lasse Stensgaard mandag selv måtte overbringe spillertruppen meddelelsen om fyringen.

Lasse Stensgaard udtrykker selv forståelse for sin fyring, og det tjener ham til ære, at han ikke sparker bagud mod ledelsen, for det kunne han sagtens have gjort. Man kan ikke være uenig i, at resultaterne ikke har været gode nok, men man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved, om arbejdsbetingelserne har været i orden.

Ledelsen taler om, at Vendsyssel FF skal være en top 10-klub i Danmark, men de ord er ikke blevet fulgt op med handling. Lasse Stensgaard måtte vente helt til sidst i sommerens transfervindue med at få suppleret en tynd, ubalanceret og skadesramt spillertrup, og de spillere, som den schweiziske ledelse har bragt ind, har langt fra haft niveau til at forstærke Vendsyssel. Det gælder for Grégory Berthier, Muhammed-Cham Saracevic og Easton Ongaro, der alle er fundet via ledelsens fodboldnetværk. Vi har stadig til gode at se, at Vendsyssel skulle få noget som helst godt ud af at være en del af det netværk.

Lige nu er det dermed fortsat et åbent spørgsmål, hvad de schweiziske ejere egentlig vil med Vendsyssel FF. Det er åbenlyst, at klubben skal op i Superligaen for at blive en rentabel forretning, men Core Sports Capital har endnu ikke bevist, at de klar over omfanget af den opgave, de har påtaget sig. I dag er Vendsyssel FF langt tættere på 2. division end på Superligaen. Og det er ikke skiftende træneres skyld. Det peger ene og alene tilbage på en amatøragtig ledelse af klubben.