Kommentar: Tre nordjyske transfertabere

FODBOLD:Et transfervindue har til formål at styrke enten klubkassen eller spillertruppen. Så enkelt kan det i min verden gøres op. Ja det vil sige, hvis du er Hobro og i fodboldmæssig forstand er fattig som en kirkerotte, så kan status quo i enkelte tilfælde være godkendt status for et transfervindue.

Hobro har ikke fået lukket hullet efter Mikkel Mejlstrup Pedersen, og det kan vise sig at blive kostbart. I og for er det nok til at dumpe Hobros handlinger denne sommer, men klubben skal traditionen tro spare, og det efterlader klubbens tekniske chef Lars Justesen i en noget nær umulig position. Hobro skal i min optik passe på, at man ikke ender med at spare sig ned i 2. division. Det er man godt på vej til, og træner Martin Thomsen er trods store kvaliteter trods alt ikke tryllekunstner.

Vendsyssel FF var godt på vej mod det perfekte vindue, men manglende tilgange på sidstedagen ødelægger den forestilling. Vendsyssel har hen over sommeren fået tyndet godt ud i truppen, og man har hentet spændende spillere som Tobias Anker, Victor Ekani og Carl Lange, men manglen på en venstreback og et kvalificeret alternativ til Mads Greve og Tobias Anker i midterforsvaret kan blive kostbart resten af efteråret. Potentielt kan særligt manglen på endnu en midtstopper blive afgørende for, at Vendsyssel FF skal kæmpe for at komme med i top seks i stedet for at bide sig fast i haserne på Vejle og nok også Sønderjyske.

Sidst men ikke mindst har AaB haft stor transferaktivitet. Det begyndte så godt med Allan Sousa, Lars Kramer og Josip Posavec. Det samme kan man ikke sige om slutningen af vinduet, hvor efterårets sløje start ellers burde diktere markant ageren fra Inge André Olsen. Nu er det bare sådan, at AaB i lighed med Hobro ikke har så meget mønt at lege med. Det har i udtalt grad begrænset sportschef Inge André Olsens muligheder, og Sebastian Grønnings fravalg af AaB har gjort decideret ondt på både fans, klub og nok mest af alt selvforståelsen.

AaB står tilbage med en trup, der skriger på mål-produktion og lederskab på midtbanen. Manglen på offensiv skarphed overskygger totalt et AaB-vindue, som har budt på tilgange af Allan Sousa, Andreas Poulsen og senest Younes Bakiz. Spændende spillere men næppe dem, der kommer til at trække AaB ud af nedryknings-dyndet. AaB-truppen skal se at finde en formel, der får både offensiv og defensiv til at være skarpe på samme tid. De personlige fejl i defensiven og den åbenlyse mangel på skarphed på forreste linje skal ændres i en fart, hvis ikke AaB's manglende evne til at handle på transfermarkedet skal blive kronisk.

Der tegner sig nemlig et billede af, at AaB i de kommende år kan få meget svært ved at følge med selv nogle af de andre midterklubber. Glem alt om FC København, der opererer i en liga for sig, når det gælder økonomiske muskler. FC Midtjylland har også distanceret AaB godt og grundigt. Det samme må efterhånden siges af AGF og Brøndby, der har helt andre økonomiske muskler end AaB.

Det mest ildevarslende, med tanke på resten af sæsonen, er at Lyngby og OB ender med at hente nogle potentielt store forstærkninger. Det tegner alt andet end godt for hele Nordjyllands hold. Konkurrenterne gjorde det, som AaB burde være i stand til at gøre.