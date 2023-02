Kommentar: Utilfredsheden vil altid ulme, når du ligger under stregen

AALBORG:Ekstra Bladet bragte onsdag en artikel om utilfredshed i AaB-truppen. Der er anført en række punkter, som dele af AaB-truppen skulle være utilfreds med.

Nordjyske er også bekendt med dele af den bekymring. Ifølge Nordjyskes oplysninger går bekymringen mest på valg af spillestil og manglende tro på, at man er på vej mod bedre tider.

Det er ikke en bekymring, der er opstået i kølvandet på forårspremieren mod AGF. Det er en bekymring, der har hersket i flere måneder. Længe inden Helenius, Thelander, Mantl og Kasper Jørgensen landede på Hornevej. Det er et levn fra den mentalt svære efterårssæson.

I AaB's tilfælde skabte en række nyerhvervelser i vinterpausen midlertidig tro på bedre tider, men trods gode takter på træningsbanen har spillerne ikke været i stand til at overføre disse takter til kampe, og det har skabt frustration og tvivl blandt unge såvel som ældre spillere - stamspillere såvel som reserver. Det er helt naturligt, og kommer der ikke sejre i løbet af en meget overskuelig fremtid, er det logik for perlehøns, at disse bekymringer og den tiltagende tvivl blot vil blive mere fremherskende.

Lige nu flyder Twitter og diverse debatsider over med gode råd til Hamrén om, hvordan AaB bør stille op, og her er et af de mest yndede debatemner talkombinationen i forsvaret. AaB spiller 4-3-3, og det ser ikke ud til at ændre sig.

Erik Hamrén forklarede til Nordjyske, at denne formation er valgt med henblik på at stå stærkest muligt frem mod nedrykningsspillet. Her påpegede den svenske mestertræner også, at det naturligvis kan komme på tale at spille en anden formation, hvis situationen byder det.

Med salget af Anders Hagelskjær ser det ud til, at alle spekulationer om en mulig trebackkæde i AaB er taget af bordet, men det ændrer ikke på, at bekymringen blandt spillerne stadig er tilstede. Troen på, at det nuværende koncept er stærkt nok til at klare sig fri af nedrykning, vakler.

Derfor ligger der både en taktisk og en mental udfordring, som AaB skal have løst. Der er stadig 14 kampe at spille, og meget kan ændre sig, men hvis det skal blive realistisk at tro på, at AaB også sidder med ved superligabordet til sommer, så skal der ske noget markant. Både med spillernes individuelle præstationer og AaB's måde at præsentere sig på som hold.

Igen er det vigtigt at understrege, at alle disse linjer ikke skrives på baggrund af AGF-kampen. De skrives på baggrund af en statistik, der viser, at AaB har spillet 31 kampe i denne sæson. Det er træningskampe, pokalkampe og superligakampe. De har kastet seks sejre, 10 uafgjorte og 15 tabte kampe af sig. Fortsætter det pointsnit, så kræver det ikke nogen lommeregner for at konkludere, at AaB rykker ned.

Den kickstart, som denne vinters træningskampe skulle have været, er udeblevet, og indtil videre er der skabt flere bekymringer end forhåbninger i løbet af 2023.

Nordjyske har været i kontakt med AaB for at få en kommentar til Ekstra Bladets historie, men AaB har ikke nogen kommentar til artiklen.