Kommentar: Vendsyssel FF kan rykke op i år - hvis Jacob Andersen ønsker det

HJØRRING:Der er ingen tvivl om, at Vendsyssel FF står bedre sportsligt end meget længe set. Reelt skal vi helt tilbage til inden oprykningen til Superligaen i 2018 for at finde et ligeså godt udgangspunkt, som det klubben har lige nu.

Lørdagens testkamp mod Silkeborg viste, at Vendsyssel FF og trænerteamet med cheftræner Henrik Pedersen i spidsen har fået stablet et koncept på benene, der efterhånden er så indarbejdet, at selv nogle af de bedste fodboldspillere i Danmark får det svært, når Vendsyssel FF er modstanderen.

Det højintense presspil er virkelig blevet finpudset, og boldomgangen er iderig og chanceskabende i en grad, så mange andre trænere må misunde den tydelighed, som Vendsyssel FF fremtoner med i den del af spillet.

Kort sagt er det denne pens opfattelse, at Vendsyssel FF har endog meget gode chancer for at rykke op i Superligaen i dette forår, hvis klubben vel at mærke får tilført de rigtige forstærkninger i løbet af de kommende dage.

Mens det har været afgørende for AaB at få tilført kvalitet i jagten på at undgå nedrykning fra Superligaen, så vil det være næsten ligeså afgørende for Vendsyssel FF at få styrket bredden i jagten på en oprykning til samme række.

Vendsyssel FF har en meget stærk og efterhånden sammentømret startopstilling. Den er i mine øjne stærk nok til at kunne dominere mod stort set alle hold i 1. division. Den åbenlyse udfordring ligger i, at bredden er forsvindende lille i truppen. Der mangler kvalitet, når man når ud over spiller nummer 15-16.

Det går ikke, hvis Vendsyssel skal lave et seriøst attentat mod den danske fodbold-orden og snyde en klub som Sønderjyske for en oprykning til Superligaen. Vejle ligner alt andet lige en oplagt oprykker, men den anden plads er billigt til salg i denne sæson. Lige nu ligner fyraftensprofferne fra Hvidovre og Næstved de bedste bud på en sensationel rejsemakker for Vejle op i Superligaen.

Klubejer Jacob Andersen skal finde ud af, om han vil investere i at gøre truppen klar til et spændende forår. Arkivfoto: Lars Pauli

Vendsyssel har blot to reelle midtstoppere i truppen. At de to man har så udgør det bedste makkerpar i rækken er en helt anden snak. Men i tilfælde af skader til Mads Greve eller Tobias Anker (som er ude lige nu), så er det ganske enkelt for tyndt for Vendsyssel. Der skal tilføres en midtstopper yderligere, og der skal også meget gerne en spiller yderligere ind, så man ikke er så sårbar på den centrale midtbane, som man er lige nu. Spørgsmålet er bare, om klubejer Jacob Andersen er villig til at poste de nødvendige penge i et par tilgange, for det er som altid ham, der skal betale regningen i den sidste ende.

Havde det været for et år siden, da Vendsyssel var den bløde mellemvare i rækken, havde det været ligegyldigt, så skulle den forhåndenværende trup nok klare opgaverne i det kommende forår, men Vendsyssel FF står reelt med en god mulighed for at rykke op. Det virker nærmest til at være et faktum, der er fløjet hen over hovedet på mange i og omkring klubben.