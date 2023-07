Kommentar: Vingegaard er på vej mod at blive den største danske idrætsmand nogensinde

KOMMENTAR:Man siger, at én gang kan være et tilfælde, men når vi snakker Tour de France, så er to sejre alt andet end tilfældigt. Når man så kigger på Jonas Vingegaards historik i løbet, begynder det for alvor at blive vildt.

Tre gange har han kørt Tour de France. To gange som vinder og debutåret endte på en andenplads. Det er en helt absurd god statistik, som Vingegaard har kørende for sig.

Med sin anden Tour de France-titel i hus er det oplagt at håbe på en tredje titel i 2024, og en fjerde i 2025. Der er bare lige et lille men.

Det er så forbandet svært at holde sig på toppen af cykelsporten. Folk som Miguel Indurain og Lance Armstrong vandt Touren i så mange år, at det næsten blev kedeligt. Det nåede det ikke at blive for den seneste store sherif i feltet.

Chris Froome vandt fire gange fra 2013 til 2017 - kun afbrudt af Nibali i 2014. Mange troede, at Tadej Pogačar ville sætte en stime sammen på fem eller mere sejre, da han som ganske ung bragede ind på scenen og vandt Touren i 20 og 21.

Men så kom Jonas fra Hillerslev på banen, og nu er det uomtvisteligt ham, man skal slå for at blive kongen af verdens største cykelløb. Det er dog et meget begrænset felt af ryttere, der i de kommende år kan gøre sig forhåbninger om at støde Vingegaard af tronen.

Indrømmet havde jeg selv troet, at Pogačar ville komme styrket til årets Tour efter sin skadespause, der forhindrede ham i at køre sig i hegnet op til løbet. Det viste sig at være en meget forkert antagelse. Jonas Vingegaard har vist en styrke så stor, at selv en Pogačar i absolut topform vil få mere end svært ved at følge med.

Det herlige er, at de to stjerner har alle forudsætninger for at byde hinanden op til et parløb, som ikke er set magen til siden Greg LeMond og Laurent Fignon afgjorde Tour-sejren mellem sig på en enkeltstart, hvor LeMond endte med at vinde med sølle otte sekunder ned til franskmanden.

Pogačar og Vingegaard ligner de to store Tour-stjerner i de kommende år, men der kan snige sig en joker ind i ligningen. Belgiske Remco Evenepoel er et multitalent på en cykel, og han menes at ville gøre et anslag mod det nuværende duopol i toppen af Tour de France-hierarkiet til næste år.

Vi får allerede et lille fingerpeg om, hvorvidt duoen skal udvides til en trio af mastodonter, når Evenepoel og Jonas Vingegaard begge skal køre Vueltaen om en måneds tid. Det bliver næppe med en Vingegaard i Tour-forfatning, men det bør stadig kunne give et spændende fingerpeg om styrkeforholdet i de kommende års Grand Tours. Lige nu er det fordel Vingegaard, og konkurrenterne skal oppe sig for at følge den nordjyske supermand.

Under alle omstændigheder er Jonas Vingegaard ved at give Michael Laudrup, Paul Elvstrøm og Viktor Axelsen baghjul i kampen om at være den største danske idrætspersonlighed.

Vingegaard er en af - hvis ikke det største danske sportsnavn - i kølvandet på sin anden Tour-sejr. Han har allerede opnået dansk legendestatus med sin anden Tour-sejr og en tredje sejr vil blot understrege hans store plads i dansk sportshistorie.