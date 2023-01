Kommentator: Pirates er storfavorit mod White Hawks

FREDERIKSHAVN:Tirsdag aften er der atter nordjysk rivalopgør på isen, når Aalborg Pirates gæster Frederikshavn White Hawks.

Det er ikke mange dage siden, at de to nordjyske klubber bragede sammen til de traditionsrige nytårskampe. Dengang endte det med én sejr til hvert mandskab.

Nu krydses skøjteklingerne igen. Det bliver Jesper Larsen, der skal kommentere kampen for TV2, og han er nok den person, der har det mest indgående kendskab til de to nordjyske klubber, da han både kommenterer hjemmekampe for Pirates og White Hawks.

- Det er svært at komme uden om, at det er Aalborg Pirates, der er storfavorit til den her kamp. Det har også været meget op og ned for Pirates i den her sæson, men Pirates er dog bedre kørende lige nu, end det er tilfældet for White Hawks, siger Jesper Larsen.

- Vi så, at Aalborg Pirates i en koncentreret udgave er svær at have med at gøre, da de spillede den anden af de to nytårskampe. Frederikshavn fik ellers også spillet godt, men Aalborg var bare bedre, siger Jesper Larsen.

Nordjyske har bedt ishockeykommentatoren om at komme med et bud på, hvordan de to hold står frem mod slutspillet, der nærmer sig.

- White Hawks kæmper lidt med det. Der mangler overordnet set noget individuel kvalitet på holdet. Man har ikke den profil, som Frederikshavn tidligere har haft. Nogle kan måske huske en spiller som Illya Dubkov, som altid var garant for en scoring. Sådan en spiller har klubben ikke nu. Man har en spiller som Aleksi Halme, og i glimt viser han, hvad han kan, men det er for ustabilt, og sådan er det for mange af de offensive profiler på holdet, siger Jesper Larsen.

Et helt andet spørgsmål tårner sig op omkring Jesper Jensen. White Hawks-kaptajnen er ude igen.

- På Frederikshavns vegne kan jeg godt være bekymret i forhold til Jesper Jensens fravær, for han kunne om nogen være den ekstra kvalitet, som man har brug for. Hvis Frederikshavn skal have succes i denne sæson, så har holdet brug for en Jesper Jensen i god form, siger Jesper Larsen.

Han er mere imponeret over Aalborg Pirates' store offensive bredde, som står i skarp kontrast til White Hawks'.

- Aalborg har også kæmpet mere med det, end jeg havde forventet, men det er stadig tydeligt, hvor stor kvalitet holdet har. Blandt andet er der ingen tvivl om, at man i Julian Jakobsen har en virkelig stor profil. Der er sikkert nogen, der er bedre til at drible eller skyde, men samlet set er det meget få spillere i ligaen, der når Julian Jakobsens samlede niveau. Han kan så meget, og så er han god til at vinde sine faceoffs, siger Jesper Larsen, der spår meget forskellige muligheder for de to hold i det kommende slutspil.

- Jeg tænker, at Pirates vil være meget skuffet, hvis det ikke bliver til en finale. Jeg har også meget svært ved at se andre end Herning eller Aalborg ende som mester lige nu. Aalborg skal finde lidt mere stabilitet, men de har helt sikkert truppen til at vinde guld. Hvis Patrick Bjorkstrand kommer godt tilbage, så er man rigtig godt stillet, siger Jesper Larsen.

Helt så gode udsigter er der ikke for White Hawks.

- Jeg tror, Frederikshavn slutter som nummer otte i grundspillet, og så skal man møde nummer et. Det ser naturligvis svært ud. Det er en position, som Frederikshavn før har klaret sig godt ud af, men denne gang fornemmer jeg ikke, at man er en sovende kæmpe, der har langt mere at byde ind med, siger Jesper Larsen.

Der er kampstart i Frederikshavn klokken 19.