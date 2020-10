Kommerciel direktør får en fri rolle: Vi skal følge med tiden i AaB

FODBOLD:I starten af ugen kunne AaB melde ud, at de fra nytår styrker deres kommercielle bagland med en ny kommerciel direktør i form af Jesper Elkjær, der fra 1. januar tiltræder gangene på Hornevej.

Og det er en tilgang, som er ganske nødvendig for at følge med udviklingen, fortæller AaB-direktør Thomas Bælum.

- Man kan vel sige, at han får en fri rolle på salgsgangene, men først og fremmest skal han have fokus på vores helt store sponsorater - dem vi kalder hovedpartnere og platinpartnere, siger Thomas Bælum.

- Først og fremmest handler det om at få aktiveret de her sponsorater, så virksomhederne også føler, at de får noget igen. I dag skal vi jo nærmest fungere som en form for digitalt marketingsbureau for vores samarbejdspartnere, så de føler, at de får noget igen. I øjeblikket kan vi jo ikke give så meget igen i forbindelse med kampoplevelsen, så vi skal være aktiv på andre områder, siger Thomas Bælum.

Jesper Elkjær er hentet i AGF, hvor han har haft en lignende rolle. Tidligere har han været markentingsdirektør i Just-Eat og direktør i Osuma.

- Vi har længe gået og tænkt, at det var på tide at opgradere med den her funktion, og så passede det så lige med, at sol, måne og stjerner stod rigtigt, så Jesper også havde den tanke, at det var på tide at prøve noget nyt. Og han føler, at han kan bidrage med noget i vores setup. AGF har rykket sig markant på det her punkt under Jespers ledelse, og det er selvfølgelig planen, at det samme skal ske her, siger Thomas Bælum.

- Og hvis vores indtægter skal følge med på de stigende udgifter både til førsteholdet og til akademiet og en tid, hvor billetterne ikke sikrer indtægt, så er det nødvendigt at agere på andre punkter, siger han.

Mange har også godtet sig over, at AaB nu henter folk i AGF efter en sommer, hvor aarhusianerne har hentet både Patrick Olsen og Søren Tengstedt i AaB.

- Det må jeg altså indrømme, at jeg ikke har kigget meget på. Vi havde en post, vi gerne ville udfylde, og så er det lidt lige meget, om manden kommer fra FCK, AGF eller Hobro, siger Thomas Bælum.