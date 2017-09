Kompetent modstand venter TFC

FODBOLD: Nul point i fire kampe er nu afløst af tre sejre i træk for Thisted FC’s modstander denne søndag, Fremad Amager.

- Det er en kompetent modstander på en svær udebane. De har hentet mange spændende spillere på en hylde, vi måske ikke kan hente fra, siger Thisted FC’s cheftræner, Joakim Mattsson.

Især den tidligere superligatopscorer Morten Nordstrand og den mangeårige 1. divisionsprofil Sebastian Andersen falder i øjnene hos hjemmeholdet.

Målræven Nordstrand er da også en mand, thyboerne har zoomet ind på, når de har forberedt sig til udekampen i NordicBet Ligaen.

Angriberens målnæse stiller nye krav til TFC, når de forsvarer omkring feltet.

- Vi skal altid være opmærksomme på, hvor Nordstrand er i feltet. Det er ikke sådan, han sparker bolde udefra op i krogen længere, men han opsnuser mange bolde, fordi han ved, hvor de lander, siger Joakim Mattsson.

Som hold fokuserer TFC desuden på at kunne presse højere med mere succes og at holde i bolden i længere perioder, end det skete mod sidste søndags modstander i 1. division, HB Køge.

For selvom TFC sejrede 2-0, bøvlede thyboerne med at sætte spillet sammen. HB Køge satte sig på bolden, og TFC lossede væk for at overleve.

- Vi skal hele tiden have aftaler for, hvad vi gør, når vi får bolden, så vi ikke bare laver en befrier, men har adresse på afleveringen, siger Joakim Mattsson.