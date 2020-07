Konaté scorede på saksespark: Vendsyssel FF viste gode takter i Roskilde

FODBOLD:Den sjettesidste kamp i Nordic Bet-ligaens 19/20 sæson blev en noget blandet fornøjelse da Vendsyssel FF gæstede FC Roskilde på Roskilde Idrætspark.

En målfattig første halvleg blev hurtigt ændret fra de første sekunder af anden halvleg, og vendelboerne kunne heldigvis tage fra Roskilde med en 3-1 sejr.

Første halvleg startede rodet, og spillede bølgede noget frem og tilbage mellem de to hold. Det blev heller ikke til de helt store målchancer, og begge hold måtte gå til pause uden hverken store chancer eller mål.

En pause var tilsyneladende tiltrængt, for blot et minut inde i anden halvleg præsterede FC Roskilde at skyde ved siden af et ellers tæt på tomt mål hos Vendyssel, men gæsterne slap med skrækken. Blot få minutter efter den store afbrænder, kunne Vendsyssels Tobias Damsgård lægge en bold bag Roskildes bagkæde til Tiémoko Konaté, som sikkert sparkede den bag FC Roskildes mand i målet.

To minutter senere vandt indskiftede Jelle van der Heyden en duel midt på banen, han lagde den videre til ligeså indskiftede Bradford Jamieson som fandt Wessam Abou Ali og som bragte Nordjyderne foran med 2-0.

Efter ti minutter med skiftende momentum, sendte FC Roskildes Kyle McLagan et langskud mod mål, og bragte hjemmeholdet tilbage i kampen.

Mere blev det dog ikke til for hjemmeholdet, for da de sidste tillægsminutter var ved at rinde ud i Roskilde, satte Tiémoko Konaté prikken over i'et for Nordjyderne, da han med fin teknik lænede sig bagom og saksede bolden bag hjemmeholdets målmand, og dermed sikrede Vendsyssel FF en 3-1 sejr på udebane mod FC Roskilde.

Næste gang holdet skal i kamp er 4. juli på hjemmebane mod Fremad Amager.