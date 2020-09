Se billederne: Konaté sikrede spinkel Vendsyssel-sejr

FODBOLD:Tiémoko Konaté blev matchvinder, da Vendsyssel FF fredag aften besejrede Kolding med 1-0 i 1. division.

Sejren var Vendsyssels anden i sæsonen, og dermed har de første fire kampe givet seks point.

I en chancefattig første halvleg var Tiémoko Konaté farligste mand hos Vendsyssel FF.

Efter 24 minutters spil faldt et frisparksindlæg fra Jelle van der Heyden ned for Konaté midt i feltet, men en Kolding-forsvarer kom i vejen for ivorianerens afslutning.

Tiémoko Konaté var også ophavsmand bag Vendsyssels næste store chance, da han drev en omstilling frem, før han fandt Søren Henriksen fri i venstre side, men anførerens afslutning gik langt over mål.

36





































































Foto: Bente Poder

Et lille kvarter inde i anden halvleg fik Tiémoko Konaté dog endelig løn for anstrengelserne. Kolding fik ikke clearet et indlæg fra Søren Henriksen, og så stod Konaté helt fri bagerst i feltet, hvorfra ivorianeren nemt kunne score.

Kort efter var Vendsyssel nærgående igen, men denne gang måtte Ali Messaoud se sit hovedstødsforsøg blive reddet helt oppe under overliggeren.

I slutfasen pressede Kolding på for en udligning, men trods flere gode muligheder slap hjemmeholdet med skrækken.