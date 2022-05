Konate sendte Vendsyssel i sikkerhed og Jammerbugt tættere på nedrykning

HJØRRING:Det blev Vendsyssel FF, der havde grund til at juble, mens panderynkerne blev dybere hos Jammerbugt FC. Det var de umiddelbare konsekvenser af søndagens lokalbrag, der ser ud til at have sendt Vendsyssel FF ud af den tiltagende nedrykningsfare, der var blevet opbygget via et par dårlige resultater i de seneste runder.

Tiemoko Konate indtog hovedrollen og blev dagens mand i skysovs for Vendsyssel FF, da man besejrede Jammergbugt FC 4-1 i et nervebetonet nedrykningsslag. Konate tegnede sig for de tre første VFF-scoringer i en kamp, der var mere intens end velspillet.

Vendsyssel var gået væk fra tre mand i bagkæden. I søndagens kamp stillede man op i en klassisk fireback-kæde. Hos Jammerbugt var Diogo Pimentel endelig klar til at spille fra start, og det pyntede på gæsternes struktur i spillet, at landsholdsspilleren fra Luxembourg var tilbage for fuld udblæsning. Sammen med landsmændene Farid Ikene og Omar Natami skulle han vise sig at blive ret dominerende i søndagens kampbillede.

Det var ellers hjemmeholdet, der indledte bedst.

Vendsyssel FF-spillerne havde uden tvivl fået besked på at spille fremad banen ved en hver given mulighed. Måske derfor smed Zander Hyltoft håbefuldt et indlæg ind i feltet. Lucas Jensen fik på en eller anden måde forstyrret Jammerbugt-forsvaret så meget, at clearingen havnede lige i fødderne på Konate, der resolut bankede bolden i mål.

Der var kun spillet syv minutter, da Vendsyssel bragte sig foran. Den blomstrende optimisme, som føringsmålet skabte hos hjemmeholdet blev hurtigt pakket væk igen. De efterfølgende 20-25 stod der nemlig Jammerbugt FC på med store fede bogstaver.

Begge hold havde i optakten haft fokus på at sikre sig initiativet i kampen, og her blev det tydeligt, at Jammerbugt FC vandt den kamp i kampen.

Den direkte duel på banens midte mellem de to tremandsmidtbanebesætninger blev klart og entydigt vundet af Jammerbugts tre musketerer.

Særligt Parfiat Bizoza virkede tung og åndsfraværende. Hans diametrale modsætning var Omar Natami, der virkede i strålende fodboldhumør. Med en række lækre detaljer var han medvirkende til, at det var Jammerbugt, der pressede hjemmeholdet ned mod eget felt.

En række dødbolde til Jammerbugt FC skabte nervøse trækninger hos hjemmeholdets fans, da Vendsyssel havde meget svært ved at afvise de mange indlæg, der ramte det lille målfelt.

Det stod nærmest skrevet i sol, stjerner og månen, at det måtte ende med en udligning fra Jammerbugt. Sådan en skaffede Sekoua Bangoura, da han bragede en returbold fra netop et dødboldsindlæg ind bag en chanceløs Lukas Jonsson - et kvalificeret bud på forårets mål på Hjørring Stadion.

Det sidste kvarter af første halvleg var mere lige, men stadig med en fornemmelse af, at der var mest bund i det, som Jammerbugt FC foretog sig.

Kampen i tal Vendsyssel FF - Jammerbugt FC 4-1 (1-1) Mål: 1-0 Tiemoko Konate (8. minut), 1-1 Sekoua Bangoura (23. minut), 2-1 Tiemoko Konate (75. minut), 3-1 Tiemoko Konate (89. minut), 4-1 Lucas Jensen (90. minu) Vendsyssels hold (4-3-1-2): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen (Rune Frantsen, 78. minut), Daniel Mortensen (Tobias Damsgaard, 53. minut), Mads Greve, Thomas Oude Kotte - Zander Hyltoft, Mikkel Wohlgemuth (Jeppe Pedersen, 79. minut), Parfait Bizoza (Jelle van der Heyden, 65. minut) - Lucas Jensen - Wessam Abou Ali (Ronnie Schwartz, 65. minut), Tiemoko Konate. Jammerbugts hold (3-4-1-2): Pape Ndianye - Moussa Kamara (Emmanuel Kulego, 83. minut), Ryan Senhadji, Maroine Mihoubi - Alya Toure, Farid Ikene, Diogo Pimentel (Leonel Gomes, 83. minut), Emil Nielsen - Omar Natami - Ahmed Gero, Sekoua Bangoura. Advarsler: Mads Greve (13. minut), Thomas Christiansen (33. minut), Maroine Mihoubi (38. minut), Moussa Kamara (79. minut) Tilskuere: 701 VIS MERE

Der var helt klart belæg for at ændre mest i Vendsyssels taktik frem mod de sidste 45 minutter, men det var ikke det eneste, man skulle være opmærksom på i de to omklædningsrum.

Første halvleg var blevet afviklet i en mærkelig stemning, hvor frustrationerne og de vilde tacklinger lå og simrede. Det virkede blot som et spørgsmål om tid, før en eller flere spillere ville koge over og begå en dumhed til et rødt kort. Der var mange frispark, nærkampe og udtalte uenigheder spillerne imellem. Det sendte kampens dommer Jonas Bøgelund på hårdt arbejde, hvilket han løste fremragende.

Når det var fodbolden og ikke de mange spilafbrydelser, der var i fokus, var det nu Vendsyssel, der havde mest at byde ind med. Et tungere og bedre afstemt pres så ud til at være vejen frem for hjemmeholdet, men Jammerbugts dygtige boldspillere var bestemt ikke ude af kampen.

Wessam Abou Ali var tæt på at sende Vendsyssel tilbage i front, da bolden hoppede og dansede inde på stregen, og Omar Natami leverede en fin soloaktion, der var tæt på at blive til et mål, da han sparkede bolden forbi fra en fin position i feltet.

Da der resterede 20 minutter af kampen diskede Vendsyssels Tiemoko Konate op med en lille genialitet, da han spillede Zander Hyltoft helt blank. Midt for mål og med alt den tid han kunne ønske sig, forsøgte Hyltoft at afdrible Jammerbugt-keeper Pape Ndianye. Den duel vandt keeperen, og på returen fik Ronnie Schwartz ikke ramt bolden ordentligt.

Det var dog Vendsyssel, der var klart i teten i denne periode, og det kom for alvor til udtryk, da Tiemoko Konate for anden gang i kampen lynede. Denne gang efter en fantastisk stikning fra Lucas Jensen, der fandt ham igennem et nåleøje. Helt fri svigtede Konate ikke.

Resten af kampen kom meget naturligt til at foregå primært på hjemmeholdets banehalvdel, hvor Jammerbugt-spillerne desperat forsøgte at fremtvinge en udligning.

Der var bestemt muligheder, for det vil være løgn at påstå, at VFF-defensiven var dirkefri. Det glemte folk dog alt om, da Tiemoko Konate gjorde det til 3-1 kort før tid.

Jammerbugts defensiv kollapsede totalt mod kampens slutning, da man også tillod Lucas Jensen at score et mål, som han i realiteten ikke burde have fået lov til at score, men symptomatisk for Jammerbugts præstation i hele kampen manglede der noget skarphed i situationen, og så kunne Jensen nærmest tackle sig vej gennem forsvaret for til sidst at score.

Med sejren er Vendsyssel ni point foran Esbjerg under stregen med fire kampe tilbage. Man har et point yderligere ned til Jammerbugt. Jammerbugt skal forsøge at overhale Esbjerg og Fremad Amager. Sidstnævnte er fem point foran JFC.