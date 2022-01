Kongecomeback af flot fightende pirater

ISHOCKEY:22 dage uden kamp er en evighed for et ishockeyhold. Derfor var det med en vis spænding, at Aalborg Pirates-spillerne atter kunne trække i kamptøjet og skøjte ud på isen til en kamp i Metalligaen.

Lørdag aften gik turen til Herning, hvor Metalligaens duks ventede i det, der lignede en svær comebackkamp for Aalborg Pirates, der blandt andet manglede profiler som Lasse Bo Knudsen, Thomas Spelling og Pierre Olivier Morin. De tilstedeværende Pirates-spillere leverede dog en mandfolkeindsats af den store slags.

Piraterne leverede en forrygende og på samme tid overraskende indledning på kampen, da det nordjyske mandskab parkerede spil og puck i Hernings zone. Der blev leveret et stykke insisterende arbejde fra Pirates-spillerne, der ved første øjekast ikke lignede et mandskab, der havde været fraværende fra isen i den seneste tid grundet corona.

De lovende takter kulminerede, da Patrick Bjorkstrand efter fire minutters Aalborg-pres sendte pucken i mål. Den åbning på kampen var lidt af en åbenbaring fra Aalborgs side. Alle spekulationer om manglende kampform blev fejet af isen, som var der tale om curling.

Føringsmålet til Pirates vækkede hjemmeholdet, som nu stemplede ind i kampen. Det var dog stadig med et velspillende Pirates-mandskab, der skabte fine sekvenser i Hernings zone, og flere gange var der optræk til endnu et mål til nordjyderne.

Mod periodens slutning blev de fine takter delvist annulleret af en stribe udvisninger. Charlie Curti sendte dommerne på overarbejde, da han blev idømt en tur i straffeboksen for checking to the head. Den sekvens var hoveddommerne nødt til at se igennem på video, hvilket afstedkom et længere spilstop.

Det var sportschef og assisterende træner Ronny Larsen, der stod i spidsen for Aalborg Pirates til lørdagens kamp, da cheftræner Garth Murray nu er coronaramt.

Larsens ansigtskulør gik fra at være ret normal til at konkurrere med Pirates' normale hjemmebanetrøje om at være mest rød, da piraterne i løbet af få sekunder blev ramt af yderligere to udvisninger. Det gav Herning næsten to minutter i fem mod tre-overtal.

Via indæt fight lykkedes det dog Pirates at klare frisag. Dermed var det vicemestrene, der gik til den første periodepause med en føring på 1-0.

Kampfakta Herning Blue Fox - Aalborg Pirates Periodecifre: 0-1, 1-0, Mål: 0-1 Patrick Bjorkstrand (4.11), 1-1 Morten Poulsen (39.58) Udvisningsminutter: Herning 4, Aalborg 10 Tilskuere: 1000 VIS MERE

Anden periode blev en livlig og lige affære. Der var relativt få spilstop, og det gav et afvekslende kampforløb. De blå ræve fra Herning virkede dog til at have højnet intensiteten i forhold til de første 20 minutter. Aalborg svarede for sin del godt tilbage ved at skøjte godt med i et nu højere tempo.

I denne fase af kampen var der ingen corona-efterdønninger at spore hos Pirates-spillerne, der gav den gas, som havde de spillet den seneste kamp for et par dage siden.

Vanen tro var der et par situationer med det, som Garth Murray unødvendigt spændende puckomgang fra Aalborg-spillerne. Det var dog ikke uansvarlig omgang med pucken, der endte med at koste for piraterne. Det gjorde til gengæld en udvisning til Charlie Curti mod anden periodes slutning.

Bedst som det så ud til, at Aalborg Pirates ville ride stormen af og klare sig igennem undertalsperioden slog Herning til. I en situation, der var præget af tilfældigheder fik Morten Poulsen udlignet til 1-1 med blot to sekunder tilbage af anden periode.

Lidt af en mental mavepuster til et Pirates-hold, der i forvejen var presset på fysikken med den kollektive corona-omgang in mente.

Nu var det store spørgsmål, om Pirates kunne frembringe de nødvendige kræfter for at holde dampen oppe i tredje periode.

Hvis piraterne var trætte, var de gode til at skjule det i tredje periode. Her var det nemlig gæsterne, der var klart bedst. I flere situationer sværmede man om Herning-målet, hvor hjemmeholdets forsvar lettere kaotisk fik afværget.

De manglende mål betød, at de to hold måtte ud i overtid. Nok ikke lige den disciplin, som et træt Pirates-hold ønskede sig.

Det var Pirates, der først kom tæt på at lukke ballet, da Patrick Bjorkstrand hamrede pucken på den ene stolpe. Kort efter var det Daniel Nielsen, der fik en kæmpe mulighed, da han blev spillet helt fri foran Aalborg-målet, men her viste George Sørensen høj klasse.

Kampen måtte ud i straffeslag for at finde en afgørelse. Her var der mere drama, da Patrick Bjorkstrand troede, at han havde scoret. Den scoring underkendte dommerne efter videogennemsyn, så det blev i stedet Julian Jakobsen, der på straffeslagskonkurrencens sjette forsøg fik hul igennem til nettet. På trods af en pibekoncert rettet mod Pirates-kaptajnen blev det Jakobsen, der kunne forlade hallen med et stort smil som matchvinder.