Konkurrent: Aalborg gør det, vi andre drømmer om at gøre

HÅNDBOLD:- Du må godt citere mig for, at det jo ikke ligefrem bliver nemmere at vinde DM-guld med de kommende tilgange i Aalborg Håndbold, men vores ambition er, at Jan Larsen stadig skal vågne nervøs op på de dage, hvor den grønne bus ruller ind i 9000.

Ordene kommer fra ingen ringere end Carsten Thygesen - velsagtens den eneste mand, der tåler sammenligning med Jan Larsen, når det gælder troværdighed og handlekraft i dansk klubhåndbold.

Skjerns direktør kørte så sent som fredag aften en aprilsnar sammen med sportschef Thomas Klitgaard, der gik på, at Skjern havde sikret sig Niklas Landin. Et par dage senere kunne Thygesen konstatere, at det, der var en aprilsnar i Skjern, er virkelighed i Aalborg.

- Jeg modtager den her nyhed sådan lidt delt. På den ene side er det bare fedt for ligaen og det stærke produkt, vi har opbygget. I den forbindelse må jeg bare rose Aalborg og Jan Larsen. Kæmpe respekt for, at de lykkes med at gøre det, som vi andre drømmer om. På den anden side ved vi også godt, at det bliver svært at følge med Aalborg i de kommende år, siger Carsten Thygesen.

Skjern-direktøren har selv været kendt for at hente stærke spillere til klubben. Bjarte Myrhol, Kasper Søndergaard og en vis Henrik Møllgaard var for ikke så mange år tilbage med til at gøre Skjern til holdet, som mange andre jagtede. Nu er den rolle overtaget af Aalborg Håndbold.

- Vi oplevede, at det skabte en stor interesse, da vi hentede nogle store navne til klubben. Det giver noget, når spillere som Kasper Søndergaard og Henrik Møllgaard kommer til klubben. På samme måde kan vi også mærke, at det gavner hele ligaen, når Mikkel Hansen lige pludselig kommer hjem, siger Carsten Thygesen.

Netop derfor har Skjern henlagt næste sæsons hjemmekamp mod Aalborg Håndbold til Boxen i Herning.

- Vi tror på, at vi kan skabe en stor håndboldfest med 7000 mennesker, når vi skal spille mod Aalborg, så naturligvis er det Aalborg, der kapitaliserer mest på tilgangen af stjernerne, men vi andre prøver at følge med, siger Carsten Thygesen, der godt er klar over, at det kan blive svært at hamle op med Aalborg i de kommende sæsoner.

- Vi skal være håndboldens svar på AaB. Hvis de store - i det her tilfælde Aalborg - ikke slår til, så er vi klar til at snuppe titlen, men det bliver som sagt ikke nemt i de kommende år, siger Carsten Thygesen.