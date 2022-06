Konkurrenter snupper White Hawks-back

ISHOCKEY:Christian Mieritz siger farvel til Frederikshavn White Hawks efter fem sæsoner i den nordjyske ishockeyklub.

På sin hjemmeside fortæller Metal Liga-konkurrenterne fra Herning Blue Fox således, at man har sikret sig den 24-årige back.

- Det, som bringer mig til Herning, er helt sikkert muligheden for at spille på et super stærkt hold samt og ikke mindst det professionelle og meget omtalte hockeysetup, der er i Herning. Jeg ser det bestemt som en chance for at udvikle mig yderligere som spiller og at skabe succes sammen med mine kommende holdkammerater.

- Og så ser jeg frem til en god sæson fyldt med en masse gode oplevelser både med hockey, men også med Herning som by, og hvad den kan tilbyde, siger Christian Mieritz.

Christian Mieritz har indgået en etårig aftale med Herning Blue Fox. Backen er den seneste i rækken af spillere, der forlader vendelboerne. Spillere som Nikolaj Krag Christensen, Lucas Andersen, Mathias Seldrup, Mads Larsen og Radim Piroutek er også fortid i klubben, mens Jonas Jakobsen, Jonas Wilquin og Daniel Madsen er nye ansigter i klubben.