Konkurstruede vestjyder står i vejen for EH Aalborg

AALBORG:Håndboldklubben EH Aalborg kæmper trods en topplacering i 1. division med at få økonomien til at hænge sammen, men det er intet imod det, lørdagens modstander i oprykningsspillet til Kvindeligaen har kæmpet med.

Holstebro, der venter på aalborgenserne i en duel bedst af tre kampe, har balanceret på randen af en lukning og skulle på kort tid skaffe 1,6 millioner kroner for at undvige katastrofen. .

- Vi har fulgt Holstebros situation fra sidelinjen, men vi har en klar aftale med dem om, at de stiller op til lørdagens kamp i Nørresundby og også til returkampen næste weekend. Det er det, vi forholder os til, fortæller EH Aalborgs direktør, Henrik Skals.

Fredag aften meddelte Holstebro så via deres Facebook-side, at pengene og dermed redningen er i hus. Det ændrer dog ikke på, at aalborgenserne er favoritter i oprykningsduellen, efter at de vandt begge holdenes indbyrdes møder i grundspillet.

Spørgsmålet er dog, hvordan selvtilliden har det hos EH Aalborg, efter at holdet med mindst mulige margin missede den direkte oprykning til ligaen.

EH Aalborgs direktør, Henrik Skals, har sammen med den øvrige administration været på overarbejde, efter at den direkte oprykning til Håndboldligaen glippede. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er bearbejdet og lagt væk. Nu går vi skadesfrie og fortrøstningsfulde ind til oprykningsspillet. Vi vil videre til den afgørende duel mod taberen af nedrykningsspillet, som jo godt kunne blive Ajax fra København, siger aalborgensernes direktør.

Økonomisk er det bestemt ikke lige meget for aalborgenserne, om den står på Kvindeligaen eller 1. division fra næste sæson, og det har sendt klubbens administration på overarbejde, at oprykningen i første omgang glippede.

- Vi har måttet tage plan b op af skuffen igen, og jeg indrømmer gerne, at det har tæret lidt på kræfterne i de seneste uger. Håndboldligaen og 1. division er to vidt forskellige verdener, og hvis vi skal spille videre i den næstbedste række, så bliver vi nødt til at skrue lidt ned for budgettet. Sponsorkronerne hænger ikke på træerne i det nordjyske, hvor konkurrencesituationen er benhård, erkender Henrik Skals.

Der er kampstart mod Holstebro lørdag klokken 14.30 i Nørresundby Idrætscenter.