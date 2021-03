Konsoliderer topplacering: Topscorer bomber Thisted til sejr

FODBOLD:Et solidt, defensivt fundament med velorganiserede kæder og hårdt arbejde har været Thisted FC’s varemærke gennem sæsonen.

Selvom der i seneste kamp blev slået skår i den selvopfattelse med et 3-0-nederlag til Middelfart, så var den velkendte Thisted-opskrift genfundet søndag eftermiddag.

Her blev Sfb-Oure FA besejret på hjemmebane med 2-0 på to mål af Thisted topscoreren, Yao Dieudonne.

På trods af hjemmeholdets stærke defensiv, så var det Sfb-Oure, som var farligst fra start.

Udeholdets angriber Magnus Schou Jørgensen fik i indledningen af kampen fremtvunget en akrobatisk redning fra Thisted-målmanden Andreas Raahauge, som lige akkurat fik basket bolden ud til hjørnespark.

Andreas Raahauge hev et par gode redninger frem, men fik også en hård medfart i første halvleg. Foto: Martin Damgård

Dermed sendte gæsterne en advarsel om, at nok har de ikke vundet siden september, men de kan altså sagtens true hjemmeholdets stærke defensiv.

Efter et lille kvarter fik Thisted holdets første scoringsmulighed. Mads Stefansen sendte bolden mod Peter Harring Larsen i Oure-målet, men målmanden parerede skuddet uden de store anstrengelser.

Herefter fik Thisted stille og roligt ædt sig ind i kampen. Thyoerne skabte flere gode tilbud på de efterfølgende minutter, og efter 17 minutters fodbold kom det første mål.

Det var endnu engang Thisted-topscoreren, Yao Dieudonne, som havde sidste fod på bolden. Et fladt indlæg blev sendt ind i det lille felt, hvortil angriberen køligt prikkede bolden i mål.

Minutterne efter målet fik Oure endnu engang et lille overtag. Thisted trak sig en anelse tilbage, men udover endnu en stor chance til Magnus Schou Andersen, så fik nordvestjyderne lukket fynboerne fint ned.

Pausen gjorde desværre intet godt for tilskuerne og slet ikke for Sfb-Oure, som var det jagtende hold.

Opgøret udviklede sig til en chancefattig affære og til tider rodet fodboldkamp.

Det så ud til at bekomme Thisted bedst, da de flere gange lykkedes med at true Oure-defensiven - dog uden for alvor at skabe den gyldne chance.

Der blev gået til stålet på Thisted-midtbanen. Foto: Martin Damgård

Det var gang på gang hjemmeholdets farligste mand, Yao Dieudonne, som blev sat op. Desværre for Thisted havde ivorianeren ikke samme skarphed som ved 1-0-målet.

Den stærke Thisted-defensiv fortsatte med at holde gæsterne fra at skabe muligheder. Det udnyttede Yao Dieudonne endnu engang dybt inde i overtiden, da han denne gang viste sin målfarlighed ved at score sit andet mål til slutresultatet 2-0.

Thisted FC rykker med sejren op på fjerdepladsen. De har tre point op til Frem på tredjepladsen, men har en kamp i baghånden.

Næste opgave for Thisted er på torsdag, hvor Dalum IF venter på udebane.