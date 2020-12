Kontant dom over AaB-angribere: - Alle har svigtet

FODBOLD:AaB har i efteråret haft tre spillere i truppen, der officielt hører i kategorien angriber. Bedømt ud fra antallet af scoringer har ingen af dem imponeret.

Tim Prica og Timothé Nkada er begge noteret for nul superligascoringer, mens Tom van Weert står bag tre scoringer, hvoraf den ene kom på et straffespark. Hollænderen har i modsætning til de to andre fået spilletid i samtlige superligakampe i sæsonen, mens Nkada har været med i ti kampe, og Tim Prica, der på grund af to røde kort har været ude med karantæne i sammenlagt tre superligakampe, har fået spilletid i syv kampe.

- Hvis man ser stenhårdt på, hvem der per definition er angriber, så har alle svigtet indtil videre, og det er lettere problematisk, når en spiller som Tom van Weert går ud i pressen og siger, at han vil spille mere og har vist sig frem, ikke scorer når han får chancerne, konstaterer NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Store forventninger

Her har han selskab af fodbolddebattør og AaB-fan Jesper Simoni og den tidligere professionelle fodboldspiller Daniel Christensen. De har stadig en tro på, at unge Tim Prica er fremtidens mand hos nordjyderne, selv om han langt fra levet op til de forventninger, der blev opbygget før sæsonen, hvor den 18-årige svensker leverede tre mål i testkampene.

- Vi fans har jo ikke gjort ham nogen tjeneste ved at have meget store forventninger til ham, men AaB gjorde jo heller ikke noget for tale ham ned. Inge André (Olsen, sportschef, AaB red.) gik jo ud og kaldte ham et af nordens største talenter, og superlativerne stod nærmest i kø, da han kom, lyder det fra Jesper Simoni i podcasten.

Returbillet til Frankrig

Ses der på det franske islæt i angrebstrioen, lejesvenden fra Stade Reims, Timothé Nkada, er der enighed om, at han skal have en returbillet og gerne allerede i vinterpausen, hvis det er muligt for AaB. Klubben bør samtidig kaste alle kræfter ind på at købe den tidligere AaB'er Ronnie Schwartz, kendt som "Plaffeministeren", fri af kontrakten med FC Midtjylland, hvor sidste sæsons superligatopscorer er røget helt ud i kulden.

- Han er notorisk målscorer, sparker dem ind når han får chancen og arbejder røven ud af bukserne, og det ærgrer mig lidt, at man ikke allerede forsøgte at hente ham i sommer, siger Daniel Christensen om Ronnie Schwartz.

Det kan dog se ud til, at angriberen slet ikke er en mulighed for AaB. Ifølge Ekstra Bladet er han blevet enig med engelske Charlton om en kontrakt. League 1-klubben var allerede i det seneste transfervindue tæt på at hente nordjyden, der dog ved den lejlighed takkede nej.

