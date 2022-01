Kontinuitet over kaos: Divisionsklubber glæder sig over roligt vindue

FODBOLD:Der har ikke været meget gang i svingdøren hos hverken Vendsyssel FF eller Hobro IK gennem transfervinduet. På falderebet kigger de sportsligt ansvarlige i de to, nordjyske 1. divisionsklubber tilbage på en januar måned, som mest af alt handlede om at holde på truppen.

Begge mandskaber havde nemlig markante ændringer i fjor, og dermed er det med en vis tilfredshed, at henholdsvis teknisk chef i Hobro, Lars Justesen, og den sportslige leder i Vendsyssel, Søren Henriksen, nærmer sig lukketid ved midnat.

- Vores vindue er mere eller mindre lukket. Det kommer an på, om der kommer et stort bud ind til sidst. Der har været lidt interesse, men jeg tror ikke, at der når at komme noget ind, inden vinduet lukker. Der var lidt på Don Deedson og Mathias Haarup, men det var attraktivt for spiller eller klub og gik ikke op i en højere enhed, fortæller Justesen.

- Vi er godt tilfredse med at holde sammen på det. Det har været planlagt fra start, at vi skulle holde på kontinuiteten fra sommeren, tilføjer han.

Dermed kunne den tidligere spiller og træner i Hobro nøjes med at sælge angriberen Kasper Høgh til AaB og hente en erstatning ind i form af Muamer Brajanac fra AC Horsens. Dertil kommer en intern forstærkning i angriberen Mads Hvilsom, som nærmer sig comeback efter et langt skadesforløb.

- Mads er mere og mere med. Det bliver lige omkring sæsonstart, at han vender tilbage. Det bliver godt. Derfor har vi heller ikke kigget på mere til offensiven, siger Lars Justesen.

I samme dur skulle Søren Henriksen i Vendsyssel heller ikke sidde alt for meget ved telefonen gennem januar. Han har sagt farvel til forsvarsspilleren Delphin Tshiembe, som havde kontraktudløb ved årsskiftet, mens målmanden Marcus Bundgaard blev hentet fra divisionsnaboerne i Jammerbugt FC.

Inden transfervinduet havde klubben allerede sikret en af de mere spektakulære tilgange i den danske 1. division. Her skrev man nemlig under med angriberen Ronnie Schwartz, der kom fra engelske Charlton.

- Det vigtigste har for os været, at vi skulle holde på truppen. Der skete så meget i vores klub i sommeren, og vi havde en lang periode uden at have truppen på plads. Derfor skulle vi holde på dem, som vi nu har, og ikke lave for mange ændringer. Det kan gøre, at det bliver endnu bedre, når vi får en god opstart sammen, lyder det fra den tidligere Vendsyssel-midtstopper.

Han sidder fortsat med nogle muligheder i 11. time. Men lukker transfervinduet uden yderligere aktiviteter i Hjørring-klubben, melder Søren Henriksen sig godt tilfreds.

- Det har været rart med ro på og tid til at kigge på mulighederne. Vi kunne allerede nu kigge lidt frem mod sommer og tage det roligt. Man skulle ikke være presset på at hente noget ind, siger han.

- Hvis der sker mere hos os, så mister vi spillere, som ikke har spillet så meget. Men ringer nogen med et stort tilbud, så skal vi jo også kigge på det, tilføjer Søren Henriksen.