Kontrakt stod til at udløbe – nu forlænger målmand med Hobro

Hobro IK og førstemålmanden Adrian Kappenberger er blevet enige om, at samarbejdet ikke skal slutte til sommer, hvor den 24-årige keeper ellers havde kontraktudløb.

De to parter er blevet enige om at forlænge kontrakten de to imellem til sommeren 2024.

Det oplyser 1. Divisionsklubben i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har forlænget aftalen med Adrian. Adrian er en dygtig, ung målmand med et højt niveau og samtidig med masser af uforløst potentiale. Han er en god fyr, og med sin positive og professionelle tilgang passer han supergodt i Hobro IK, siger sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen, i pressemeddelelsen.

Kappenberger har været i den nordjyske klub siden 2018, hvor han kom til fra FC Helsingør.

Siden er det blevet til 31 kampe, hvor 26 af dem har været i denne sæson.

- Jeg er rigtig stolt over at have forlænget min aftale med Hobro IK. Jeg føler mig godt tilpas i klubben og føler, at dette er det rigtige sted for mig, at fortsætte min udvikling, siger Adrian Kappenberger.

Især Thomas Frederiksen, som er målmandstræner i Hobro, glæder den 24-årige målmand sig til at fortsætte arbejdet med.

- Jeg har et rigtig godt samarbejde med Thomas Fredriksen, og at Hobro IK har vist mig tilliden denne sæson og gjort mig til førstemålmand, betyder rigtig meget for mig og jeg håber, at jeg kan give tilbage til klubben med en masse gode præstationer, slutter Adrian Kappenberger.

Første opgave for målmanden efter kontraktforlængelsen er lørdag, hvor han og holdkammeraterne gæster Fremad Amager i nedrykningsgruppen i 1. Division.

Her ligger Hobro nummer tre ud af seks hold, hvor de nederste to rykker ned i 2. Division.