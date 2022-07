Kontraktudløb: Kusk har allerede takket nej til det første tilbud

AALBORG:Kasper Kusk og AaB står foran noget, der umiskendeligt minder om en skilsmisse. I flere transfervinduer har der været spekulationer om en separation mellem de to parter, men med under et halvt år til kontraktudløb, ligner det alt andet lige en kommende afsked for Kusk i AaB-regi.

- Jeg har ikke haft en egentlig snak med Inge André Olsen om fremtiden endnu, så der er ikke så meget nyt lige i forhold til AaB. Jeg er bestemt åben overfor at forlænge min aftale med klubben, men det skal også give mening for begge parter, siger Kasper Kusk og henviser til et forløb, hvor han efter hver ferie har stået bagerst i køen til startopstillingen.

Kasper Kusk har et godt navn i det danske fodboldmiljø. Derfor er der stadig også god mulighed for at få ham at se i en anden superligaklub, hvis det er farvel til AaB ved årsskiftet.

- Der er interesse fra andre danske klubber, men jeg har ikke travlt med at få en afklaring på plads. Der er andre klubber, jeg har været i kontakt med, men lige nu er der intet konkret. Det er dog altid dejligt at vide, at jeg sandsynligvis ikke kommer til at gå arbejdsløs rundt, siger Kasper Kusk.

Nordjyske har tidligere skrevet, at det var en stribe jyske AaB-konkurrenter, der havde et godt øje til Kasper Kusk, men det ønsker den tidligere landsholdsspiller ikke at kommentere på.

Kasper Kusk vil dog godt bekræfte, at han også har fået konkrete tilbud. Faktisk både fra ind- og udland.

- Der har været et bud fra Norge, men det er ikke lige noget, jeg ønsker på nuværende tidspunkt. Jeg vil bestemt ikke afvise et skifte til udlandet, men så må det godt være lidt af et eventyr. Jeg har en familie, som jeg også skal have med, så det skal være noget ret spændende og måske lidt eksotisk, hvis vi skal rykke teltpælene op, siger Kasper Kusk.

- Jeg er som udgangspunkt åben for det meste, men jeg har som sagt en familie, jeg skal tænke ind i ligningen, siger Kasper Kusk.

Endelig er der også mulighed for, at det kan blive et skifte nu og her. Det er dog ikke noget, der ligger i kortene.

- Umiddelbart vil jeg tro, at det bliver til vinter, at jeg skal finde en afklaring på fremtiden. Jeg vil gerne kæmpe for min plads her i AaB, og så må vi se, hvordan det ser ud til den tid. Man skal aldrig sige aldrig, men som udgangspunkt tænker jeg ikke i et skifte nu og her, siger Kasper Kusk.