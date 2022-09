Kontroversiel afgørelse i Kolding: - Fik indflydelse på resultatet

HÅNDBOLD:Det var ikke uden dramatik, da Mors-Thy Håndbold mandag aften lagde vejen forbi KIF Kolding. Flere kontroversielle kendelser gik mod gæsterne, og det var medvirkende til, at de i sidste ende smed en tremålsføring til et nederlag.

I Koldings sidste angreb fik hjemmeholdet lov til at spille bolden i halvandet minut, selvom armen var oppe i en længere periode. Det efterlod Mors-Thy med seks sekunder tilbage på uret til at score to mål.

- Jeg synes, at da Meinby (Jesper, red.) løb ned i hjørnet, der gik han kun efter at få et frikast. Så vidt jeg har forstået reglerne, skal dommeren fløjte den anden vej, når armen er oppe, og der ikke er flere afleveringer, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

Det var ikke den eneste tvivlsomme kendelse, som Mors-Thy blev udsat for.

- Vi fik to udvisninger på meget afgørende tidspunkter, hvor jeg overhovedet ikke kan se, at der er nogen, der skal udvises. Det fik selvfølgelig indflydelse på resultatet, men i sidste ende kan vi kun takke os selv, for at vi tabte kampen, siger cheftræneren.

Dyrekøbt lærepenge

Mors-Thy er tre kampe inde i sæsonen stadig uden point. Det er langt fra den ønskede start, men Niels Agesen hæfter sig ved, at holdet har været tæt på at tage point fra svære udebaner i Kolding og Ribe/Esbjerg.

- Det var ikke, hvad vi havde håbet på, men jeg er ikke overrasket over, at vi ikke har været knivskarpe, lige når tingene skulle afgøres. Vi har sagt goddag til 10 nye spillere. Det vil være naivt at tro, at det bare vil glide i smør fra starten.

- Jeg synes, at kampene viser, at vi ikke er langt fra, når vi har haft muligheden for at få point i flere kampe. I de afgørende situationer har vi forsøgt at finde frem til, hvem der skal tage ansvaret. Det har været dyrekøbt lærepenge, men det har givet os nogle gode erfaringer, erkender Niels Agesen.

I næste runde venter HC Midtjylland, der ligesom Mors-Thy også har et rundt nul på pointkontoen. Det er derfor en kamp, hvor nordvestjyderne skal have gang i pointhøsten.

- Vi har vist, at vi har kvaliteterne til at vinde, men vi har stor respekt for, at det ikke kommer af sig selv. Derfor er vi også meget grundige i den måde, vi går til kampene på, siger Niels Agesen.