Korsgaard: Vi sejrer på simpelt spil

ISHOCKEY: Aalborg Pirates sikrede sig fredag aften en plads i finalen i Metal Cuppen, da de i Jyske Bank Boxen slog Herning Blue Fox ganske sikkert 1-4. Det er anden sikre sejr inden for kort tid mod holdet, der for tiden ligger på Metal Ligaens førsteplads, og spørgsmålet er derfor, hvordan det kan være, at Aalborg har fået så godt et tag i det.

- Vi spiller et rigtigt simpelt spil imod dem, og det er det, der er brug for. Sidste gang gik de lidt ned, og så fik vi nogle lette mål til sidst. Men det har i hvert fald været to rigtigt gode præstationer imod dem, lyder det efter sejren fra Jeppe Jul Korsgaard, inden han uddyber det simple spil lidt:

- Det er bande ud og pucken hurtigt mod mål - og så masser af fart, selvfølgelig.

I kampen måtte Aalborg flere gange spillet pucken rundt om Hernings forsvar, og det var både et resultat af Aalborgs egen taktik og Hernings defensiv, siger Korsgaard.

- Det er måske en kombination. Vi har selvfølgelig trænet nogle spil hjemmefra, men det er en kombination af simpelt spil og så få pucken derhen, hvor der er åbent. Så det er selvfølgelig lidt taktisk.

Lørdag finder vi ud af, om det simple spil så også er nok til at tage sejren i finalen, når Aalborg Pirates skal op imod Rungsted - ganske ligesom sidste år, hvor Rungsted trak det længste strå.