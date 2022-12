Kort restitution før topkamp: Det er helt vanvittigt

AALBORG:Højst usædvanligt går Aalborg Håndbolds spillere lørdag på banen med mindre end 40 timers restitutionstid i kroppen, når de på udebane møder Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen.

Stefan Madsens udvalgte tabte sent torsdag aften til THW Kiel i Champions League og var slet ikke på halgulvet fredag, hvor der udelukkende var restitution og videomøde på programmet.

- Det er helt vanvittigt, at vi allerede skal i kamp lørdag klokken 14, og vi har da også forsøgt at få BSH med på at spille søndag i stedet, men det ville de desværre ikke, siger Aalborg Håndbolds cheftræner.

- Vi havde selvfølgelig håbet på lidt kollegial forståelse og havde også fået grønt lys til, at begge hold kunne få lov at spille pokalkvartfinale på onsdag, men sådan skulle det ikke være, konstaterer Stefan Madsen.

Den positive nyhed er, at aalborgenserne kan skrive et navn mere på holdkortet mod BSH, da Mads Hoxer har rejst sig fra sygesengen. Det trækker til gengæld ud med hensyn til Jesper Nielsens comeback.

En svær kamp

Bjerringbro-Silkeborg har blot tabt én af de seneste 11 ligakampe, men var senest heldige med at slå Fredericia på en scoring direkte på frikast efter, at tiden var udløbet.

- Der venter helt sikkert en svær og meget jævnbyrdig kamp, for BSH er i rigtig god form og har jo også kun de hjemlige turneringer at koncentrere sig om. De har fået en god struktur på deres spil, og en mand som Mads Kjeldgaard er virkelig trådt i karakter som målscorer, efter at William Bogojevic blev langtidsskadet, forklarer Stefan Madsen

Aalborgs cheftræner kan glæde sig over, at Aalborg Håndbolds defensiv begynder at se stærk ud igen, hvilket blev bekræftet torsdag mod THW Kiel.

- Vi er blevet lidt mere aggressive i vores tilgang og tager lidt mere initiativ. Nøglen til for alvor at finde vores topniveau bliver, at vi skal have en bedre timing i angrebsspillet, lyder det fra Stefan Madsen.