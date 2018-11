Kovending: Succestræner bliver i Frederikshavn

ISHOCKEY: Den finske succestræner Jari Pasanen skal også i næste sæson stå i spidsen for Frederikshavn White Hawks, fortæller vendelboerne i en pressemeddelelse torsdag.

Den finske klub Ässät fortalte ellers i sidste uge, at man havde indgået en aftale med Pasanen for den kommende sæson, men det er ikke korrekt, fortæller Frederikshavn White Hawks.

– Jari har løbende fået en del tilbud fra andre klubber i Europa og senest et tilbud fra Ässät i Finland. Han fik tilladelse til at rejse til Finland for at forhandle lidt mere konkret om tilbuddet og øvrige forhold i klubben.

– Af forskellige årsager og misforståelser har klubben åbenbart troet, at de havde lavet en aftale med Jari. Dette har ikke været tilfældet, ligesom han aldrig har modtaget en kontrakt og derfor ikke sat sin underskrift nogen steder i forhold til den finske klub, lyder det fra Frederikshavn White Hawks.

Jari Pasanen indgik før denne sæson en toårig aftale med Frederikshavn White Hawks. Den aftale indeholdt en klausul, der gjorde det muligt for vendelboerne at komme ud af aftalen efter det første år, men den klausul ønsker klubben ikke at benytte, hvorfor aftalen med Pasanen gælder frem til sommeren 2020.