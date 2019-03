Krise: Thisted tabte syvende kamp i streg

Der var linet op til bundkamp mellem FC Roskilde og Thisted FC i Gentofte, hvor kampen blev afviklet, da Roskildes normale hjemmebane ikke var i god nok stand til divisionsfodbold. Thisted var yderst presset til point, da de efter seks nederlag i træk var rykket ned på sidstepladsen.

Men presset fik ikke Thisted til at levere. De tabte med 2-1 og har endnu ikke fået point i foråret.

I indledningen af kampen var det ikke til at se, at det var to hold, der spillede for at undgå nedrykning. Begge hold spillede aggressivt og offensivt fodbold.

Thisted startede bedst med flere gode tilbud. Sakari Tukiainen var efter to minutter tæt på med et hovedstød. Få minutter senere smed Christin Kudsk sin direkte oppasser og lagde fladt bolden ind i feltet, der ramte et par spillere undervejs, før den lå i fødderne på Casper Olesen, som trykkede af, men Frederik Schram i Roskilde-målet diskede op med en klasse redning.

Herefter blev initiativet spillet over i fødderne på Roskilde, som flere gange prøvede fra distancen, men uden de store problemer for Mathias Rosenørn.

Små 20 minutter inde i opgøret gik det galt i Thisted-defensiven. En indlæg mod Younes Bakiz tog fløjspilleren flot ned, og fra en spids vinkel flugtede han den ind via overliggeren.

Roskilde fortsatte deres pres efter målet, men Thisted fik en kæmpe chance for at bringe balance i regnskabet. Christian Kudsk var igen på spil. Han drev bolden frem i banen, satte en mand og spillede Sakari Tukiainen fri med målmanden, men endnu engang var Frederik Schram vågen og kom hurtigt ud af målet og fik blokeret finnens afslutning.

Minuttet efter blev en kæmpe brøler i Thisteds forsvar straffet. Bolden blev headet bagud og ind i målfeltet, der stod Roskilde-angriber Emil Nielsen fuldstændig fri. Han kunne upresset lægge bolden til rette og sparke den ind bag en chanceløs Mathias Rosenørn.

Anden halvleg bød ikke på samme intensitet i starten som i første halvleg. Vi skulle ti minutter ind i halvlegen, før den første store chance kom. Den tilfaldt hjemmeholdet. Patrick Da Silva trykkede af på kanten af feltet, og returbolden sprang ud til Emil Nielsen, som resolut afsluttede, men Mathias Rosenørn agerede sprællemand i målet og fik et ben på bolden.

Efter godt en times spil var Mads Vang tæt på at få reduceret. En lang bold fra Hunter Gorskie blev sendt i dybden til Casper Olesen, der sendte en aflevering langs jorden ind mod en fremadstormende Mads Vang. Han fik sendt en fin afslutning afsted, men ikke med kvalitet nok til at overliste Roskildes målmand.

Thisted kom mere på bolden, som kampen skred frem. I det 78. spilleminut lykkedes det endelig for Thisted at få kuglen i kassen. Marcus Solberg modtog en lang bold, som han tog med i højre side af banen. Han tog et enkelt træk med bolden og sparkede den ind langs jorden i det lange hjørne.

Men tættere kom Thisted heller ikke. De formåede ikke at lægge de nødvendige pres i det sidste kvarter. Derfor indkasserede thyboerne det syvende nederlag i træk.