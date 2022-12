Se billederne: Aalborgs krise blev afblæst med overlegen sejr

AALBORG:Fire nederlag i træk sendte i anden halvdel af november Aalborg Håndbold ind i klubbens værste periode i fem år, men en meget overbevisende sejr over Skjern Håndbold søndag understregede, at krisen lader til at være et overstået kapitel.

Aalborg Håndbold hentede den første hjemmesejr i en måned, da Skjern blev slået med 32-24 efter en kamp, hvor de nordjyske værter var bedst fra start til slut.

Det var Aalborg Håndbolds anden ligasejr i træk.

Aalborg Håndbold - Skjern Håndbold 32-24 (17-12) Stillinger undervejs: 3-0, 5-4, 11-6, 14-8, 17-12 (pausestilling), 21-13, 23-15, 26-16, 27-18, 29-21

Mål, Aalborg Håndbold: Mikkel Hansen 8, Mads Hoxer 5, Benjamin Jakobsen 5, Felix Claar 4, René Antonsen 3, Sebastian Barthold 2, Aron Pálmarsson 2, Kristian Bjørnsen 2, Andreas Flodman 1

Topscorer, Skjern Håndbold: Simen Pettersen 5

Udvisninger: Aalborg Håndbold 2, Skjern Håndbold 3

Tilskuere: 4110 VIS MERE

Da Aalborg Håndbold fra 19. november til 1. december helt uvant tabte fire gange i træk, var det gennemgående billede, at nordjyderne kom alt for dårligt i gang med kampene.

Det problem ser ud til at være udryddet, for søndag nåede Aalborg Håndbold for anden ligakamp i træk at score tre gange, inden modstanderne kom til fadet.

En velfungerende defensiv gav gode arbejdsbetingelser til Mikael Aggefors i målet, og det profiterede blandt andre Kristian Bjørnsen af, så hjemmeholdet kunne få en drømmestart.

Tre mål af Simen Pettersen fik dog gæsterne op på 4-5, inden Aalborg trak fra igen. Felix Claar og Aron Pálmarsson brillerede med et par gode mål, ligesom Mikkel Hansen viste sig sikker på straffekast, så efter 14 minutter førte Aalborg 7-4, og Skjern tog timeout.

Vestjyderne brugte den til at gå over i syv mod seks i angrebsspillet, men det gjorde bare ondt værre for gæsterne.

Både Sebastian Barthold og Mads Hoxer scorede i et tomt Skjern-mål, og det kunne være blevet alle gode gange tre, hvis Felix Claar ikke var kommet til at lave en dobbeltdribling på vej ned mod det tomme mål efter en bolderobring.

Skjern forsøgte at stoppe blødningen ved igen kun at angribe med seks spillere, men Aalborg fastholdt forspringet halvlegen ud og kunne gå til pause foran 17-12.

Et kontramål af Andreas Flodman og en finurlig scoring bag om ryggen fra Felix Claar gav også Aalborg Håndbold en perfekt start på anden halvleg.

I den anden ende stod Simon Gade, der midtvejs i første halvleg havde erstattet Mikael Aggefors, også stærkt, så fem minutter inde i anden halvleg var hjemmeholdets føring øget til otte mål.

Mikkel Hansen, der indtil da kun havde været i aktion på straffekast, kom også på banen og bidrog med både mål og assists, så Aalborg Håndbold midtvejs i anden halvleg bragte sig foran 26-16. Landsholdsstjernen, der har spillet langt under niveau i den seneste tid, viste også klar fremgang ved at score otte gange på ni forsøg.

Til sidst fik Skjern pyntet en smule på resultatet, men det kunne ikke ændre på indtrykket af den mest overbevisende præstation af Aalborg Håndbold i flere måneder.

Aalborg Håndbold mod Skjern Håndbold